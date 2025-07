La stampa di tutto il mondo ai piedi di Sinner: "A Wimbledon la rivincita del re"

Grazie alla vittoria in finale ai danni di Alcaraz, Jannik Sinner è diventato il primo italiano della storia a vincere Wimbledon ed è stato celebrato a dovere. Oltre alle prime pagine che gli sono state riservate dai quotidiani italiani, anche la stampa estera ha dato ampio spazio al trionfo dell'azzurro, uscito vittorioso da una battaglia di quattro set (4-6 6-4 6-4 6-4). Ovviamente i giornali francesi e inglesi hanno riservato maggiore attenzione alla finale del Mondiale per Club, vinta dal Chelsea per 3-0 sul Psg, tuttavia c'è stato posto anche per il nono capitolo della rivalità Sinner-Alcaraz. Se n'è parlato soprattutto in Spagna, dove tutti i quotidiani hanno ammesso la superiorità di Jannik, che con merito ha spodestato dal trono Carlitos, vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon.