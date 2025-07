Sinner sempre più numero 1 e Finals (quasi) blindate: ora arriva il “suo” cemento

Con la vittoria di Wimbledon, Jannik Sinner si è regalato, e ci ha regalato, un pomeriggio di emozione pura. Ma non solo. Perché il trionfo ai Championships (primo italiano a riuscirci) gli ha permesso di scavare un solco ancora più profondo in ottica ranking, nei confronti proprio dell’avversario di ieri, ovvero Carlos Alcaraz. Considerando che lo spagnolo era campione uscente, Sinner aveva tutto da guadagnare da questo Wimbledon, e in effetti meglio di così