La Principessa Charlotte a Wimbledon infrange le regole. E l'omaggio a Lady Diana emoziona tutti

La Principessa Charlotte ha infranto le regole alla finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz. E il toccante omaggio alla defunta nonna, l'amata Lady Diana, non è di certo passao inosservato. Charlotte, terza in linea di successione al trono britannico, ha attirato l'attenzione per le sue unghie, laccate di rosa. La sua scelta di stile è stata mostrata in vari momenti del match, anche quando si è coperta la bocca dalla sorpresa. Il colore era ben visibile anche quando ha tenuto in mano un ventaglio durante un momento particolarmente caldo dell'incontro tra il tennista italiano e quello spagnolo. Le unghie brillanti di Charlotte infrangono l'etichetta reale visto che da anni si consiglia alle donne di casa Windsor di non sfoggiare colori troppo accesi sulle mani. Solo tonalità neutre e poco appariscenti. Ma in fondo la figlia di Kate e William è ancora una bambina e per questo è stato chiuso un occhio.