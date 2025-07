Sinner si confessa dopo il trionfo: "Ho un bersaglio sulla schiena..."

"E' una sensazione incredibile. Avere la mia famiglia e tutto il mio team con me e vincere questo trofeo con loro è bellissimo". Lo ha dichiarato Jannik Sinner , che all'indomani del trionfo nel torneo di Wimbledon ha rilasciato un'intervista in esclusiva a CNBC, toccando vari temi. Il numero uno al mondo, che in finale ha superato Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4, ha poi parlato proprio del rivale spagnolo: " Mi spinge a migliorare . Quando perdi da qualcuno, vuoi lavorare ancora di più per cercare di migliorare". Tra gli argomenti affrontati da Sinner , infine, non è mancato ciò che comporta essere - classifiche alla mano - il miglior giocatore al mondo. Tutti si aspettano molto da lui, gli avversari lo guardano con occhi diversi perché sognano di batterlo e, ogni volta che si presenta ai nastri di partenza di un torneo, è l'osservato speciale.

Le parole di Sinner

"A me la pressione piace. Se non senti pressione, vuol dire che non ti importa. Mi sento privilegiato a essere in questa posizione. Certo, hai un bersaglio sulla schiena e tutti ti studiano, ma proprio per questo continuo ad allenarmi duramente. Devo sempre migliorare e per questo ho bisogno del mio team". Queste le dichiarazioni di Jannik, consapevole del ruolo che ricopre ma a suo agio con tutto ciò che ne deriva. Per ultimo, Sinner ha parlato della sua famiglia, a partire dalla passione per la Formula 1 di suo fratello Mark: "A Roma stavo giocando la finale e lui era a guardare il Gran Premio a Imola - ha ricordato con un sorriso - Ma gli Slam sono speciali. Sarebbe venuto anche se ci fosse stata una gara. E' stato speciale perché anche mia mamma è arrivata a Londra il giorno della finale, apposta per vedermi. Lei soffre un po' durante le partite, ma è normale, è una mamma".