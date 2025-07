Kate Middleton e il cancro, il dettaglio che non tutti hanno notato a Wimbledon

Dopo un anno trascorso con un programma di impegni pubblici ridotto a causa delle cure contro il cancro, Kate Middleton è scesa in campo a Wimbledon per la finale femminile e maschile. Le sue scelte di stile sono state immediatamente elogiate. Ma a quanto pare l'abito Roksanda blu cobalto indossato da Kate per il match tra Sinner e Alcaraz , non rappresentava una semplice dichiarazione di stile. Nascondeva un potente messaggio di guarigione e resilienza.

Il messaggio di Kate Middleton a Wimbledon 2025

"L'appariscente abito blu brillante indossato dalla futura Regina a Wimbledon non è stata solo una scelta di moda", ha spiegato l'astrologa e sensitiva Inbaal Honigman. "Il colore blu ha profondi significati spirituali. È una scelta magica per la Principessa, che invia un messaggio chiaro e positivo alla nazione". Il blu è universalmente riconosciuto come un colore di calma, serenità e pace. Ma, secondo Inbaal, ha anche associazioni spirituali, in particolare con la guarigione, il che si allinea perfettamente con l'attuale capitolo di Kate. "È un colore associato alla guarigione. È considerato calmante e lenitivo", ha spiegato Inbaal. "Promuove un senso di tranquillità e, indossandolo, Catherine trasmette il messaggio di sentirsi bene con se stessa". La scelta di una tonalità così audace era insomma una sottile dichiarazione di forza. Ancora più significativo, ha aggiunto Inbaal, è il legame del blu con il chakra della gola nella spiritualità tradizionale indiana. Essendo il centro della comunicazione, questo chakra controlla la verità, la chiarezza e la capacità di esprimersi.

Come sta oggi Kate Middleton dopo il cancro

La scorsa settimana, durante un'apparizione al Colchester Hospital, Kate Middleton ha parlato apertamente del peso emotivo della guarigione dal cancro. "Durante il trattamento si assume una sorta di faccia coraggiosa, di stoicismo. Il trattamento è finito e si pensa: Posso andare avanti, tornare di nuovo alla normalità, ma in realtà la fase successiva è un periodo molto difficile", ha confidato. E non ha nascosto che la vita quotidiana viene stravolta dalla malattia: "Non sei in grado di vivere normalmente a casa come forse facevi una volta. Devi trovare la tua nuova normalità, e questo richiede tempo. È come un ottovolante. Non è un piano liscio come l'olio, come ti aspetti. Ma la realtà è che non lo è; si attraversano momenti difficili".