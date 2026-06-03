Wimbledon, attesa per l'annuncio del montepremi: e i giocatori incontrano gli organizzatori

Cresce l'attesa per l'annuncio del montepremi del torneo di Wimbledon . L'evento sui prati londinesi scatterà il 29 giugno , tuttavia la data cerchiata sul calendario è l'11 giugno perché verrà reso noto il prize money di quest'edizione . I giocatori continuano infatti a portare avanti la battaglia di una redistribuzione più equa degli introiti e, specialmente dopo quanto accaduto al Roland Garros , si aspettano un sostanziale aumento. L'obiettivo entro il 2030 rimane il 22% , ergo la richiesta è di un aumento del 7% rispetto al 15% attualmente corrisposto. Qualora ciò non dovesse accadere, non è da escludere un nuovo boicottaggio, seppur parziale. Per il momento, i tennisti hanno scelto di limitare a 15 minuti le conferenze stampa a Parigi in occasione del media day.

Incontri tra Slam e tennisti

Nel frattempo prosegue il dialogo tra le parti, con i vertici di Wimbledon e US Open che hanno parlato di segnali positivi - e di un dibattito "diretto e produttivo" - in seguito agli incontri con i giocatori avvenuti in questi giorni. Inoltre, la Federazione francese ha in programma di presentare una serie di proposte volte ad accogliere le richieste dei tennisti, in merito al montepremi ma anche a un altro tema come quello delle pensioni. Per il momento si insiste dunque sulla via della diplomazia e della comunicazione e non sembrano esserci i margini per un boicottaggio di cui si era vociferato a Roma. "Lo spettacolo dipende da noi: se non giochiamo non c'è" aveva detto Sabalenka. Tuttavia la strada è ancora lunga perché, nonostante il montepremi riservato ai giocatori sia cresciuto esponenzialmente rispetto al passato (a Wimbledon, ad esempio, i 53,5 milioni di sterline attuali corrispondono al doppio del prize money di dieci anni fa), i giocatori non sono ancora soddisfatti di come vengono redistribuiti i ricavi.