Musetti salta anche Wimbledon: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta"

Niente Wimbledon per Lorenzo Musetti . Il tennista azzurro, che aveva già saltato il Roland Garros per infortunio, sarà costretto a rinunciare anche al terzo torneo del Grande Slam, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Musetti ha confermato la scelta attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Musetti salta Wimbledon: l'annuncio sui social

"Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma", ha scritto Musetti. "La riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon", ha confermato il tennista azzurro.

Musetti dopo il forfait a Wimbledon: "Scelta giusta"

Per Musetti non è stata una stagione facile. Dall'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel corso della sfida con Djokovic, ai quarti di finale degli Australian Open, non è mai riuscito a trovare continuità. "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto". Il tennista azzurro salterà Wimbledon, dove invece ci sarà il ritorno in campo di Jannik Sinner e la presenza di Matteo Berrettini, che entra nel main draw.