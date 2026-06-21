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Wimbledon, Roddick avverte Sinner: "Djokovic ha chance di vittoria. E non è male che..."

L'ex tennista americano ha analizzato le chance di Nole nello Slam londinese: pur ribadendo che Jannik è l'uomo da battere, è convinto che il serbo non parta spacciato
2 min
Tagsjannik sinnerNovak Djokovicandy roddick

E se Novak Djokovic vincesse il suo tanto atteso 25° Slam a Wimbledon? Non si tratta di un'ipotesi così remota secondo Andy Roddick, che nell'ultimo episodio del suo podcast Served ha parlato delle chance che il serbo avrà sui prati di Church Road. Ovviamente il favorito rimane Jannik Sinner, peraltro campione in carica, tuttavia quanto accaduto al Roland Garros ha dimostrato come non sia imbattibile. Inoltre Djokovic l'ha già sconfitto a inizio anno proprio in uno Slam, l'Australian Open, e su una superficie come l'erba vanta un'esperienza superiore a tutto il circuito. Non a caso, checché non stia attraversando un momento di forma particolarmente positivo, secondo i bookmakers è lui il secondo favorito per il titolo.

Il pensiero di Djokovic

"Sinner rimane Sinner: chiaramente si conferma lui l'uomo da battere. Tuttavia Djokovic starà sicuramente pensando di avere una chance a Wimbledon". A dirlo è stato Roddick, il quale non crede dunque in una passeggiata di salute per Jannik, chiamato a fare i conti - tra gli altri - con il 24 volte campione Slam. A fare una grande differenza sarà il sorteggio dato che Nole è accreditato della settima testa di serie e potrebbe addirittura finire nel quarto di finale di Sinner. "È consapevole di non essere più nel suo prime, però si sta auto-convincendo che questa opportunità sia reale" ha proseguito. Infine, sulla prematura eliminazione a Parigi di Djokovic, uscito di scena al terzo turno per mano di Joao Fonseca: "Il fatto che non sia arrivato in fondo al Roland Garros potrebbe non essere stato un male".

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