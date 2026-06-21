Wimbledon, Roddick avverte Sinner: "Djokovic ha chance di vittoria. E non è male che..."

E se Novak Djokovic vincesse il suo tanto atteso 25° Slam a Wimbledon ? Non si tratta di un'ipotesi così remota secondo Andy Roddick , che nell'ultimo episodio del suo podcast Served ha parlato delle chance che il serbo avrà sui prati di Church Road . Ovviamente il favorito rimane Jannik Sinner , peraltro campione in carica, tuttavia quanto accaduto al Roland Garros ha dimostrato come non sia imbattibile. Inoltre Djokovic l'ha già sconfitto a inizio anno proprio in uno Slam, l'Australian Open, e su una superficie come l'erba vanta un'esperienza superiore a tutto il circuito. Non a caso, checché non stia attraversando un momento di forma particolarmente positivo, secondo i bookmakers è lui il secondo favorito per il titolo.

Il pensiero di Djokovic

"Sinner rimane Sinner: chiaramente si conferma lui l'uomo da battere. Tuttavia Djokovic starà sicuramente pensando di avere una chance a Wimbledon". A dirlo è stato Roddick, il quale non crede dunque in una passeggiata di salute per Jannik, chiamato a fare i conti - tra gli altri - con il 24 volte campione Slam. A fare una grande differenza sarà il sorteggio dato che Nole è accreditato della settima testa di serie e potrebbe addirittura finire nel quarto di finale di Sinner. "È consapevole di non essere più nel suo prime, però si sta auto-convincendo che questa opportunità sia reale" ha proseguito. Infine, sulla prematura eliminazione a Parigi di Djokovic, uscito di scena al terzo turno per mano di Joao Fonseca: "Il fatto che non sia arrivato in fondo al Roland Garros potrebbe non essere stato un male".