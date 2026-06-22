Serena Williams torna a Wimbledon nel singolare: ecco da quanto non gioca un match ufficiale
Serena Williams raddoppia a Wimbledon. Dopo aver ricevuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus, la campionessa americana e sette volte vincitrice dello Slam londinese sarà ai nastri di partenza anche in singolare. È stato infatti riservato a lei l'ottavo e ultimo invito per il tabellone principale. Dopo il ritorno nel tour a 44 anni, ma inizialmente solo in doppio, Serena non aveva mai fatto mistero di essere disposta a giocare anche il singolare. Incalzata in merito nel recente torneo di Berlino, aveva dichiarato: "Non posso dire se tornerò o meno, ma mi sto allenando. Sicuramente non ho nulla da perdere né da dimostrare". Ora invece il comeback è realtà e l'americana tornerà così a calcare l'erba del mitico Centrale di Wimbledon.
Il ritorno di Serena Williams in numeri
L'ultimo match ufficiale di singolare disputato da Serena Williams risale al 3 settembre 2022. Era il terzo turno dello US Open quando, sotto le luci dell'Arthur Ashe Stadium, la statunitense veniva sconfitta per 7-6 6-7 6-1 dall'australiana Ajla Tomljanovic, dicendo addio al tennis. Quasi quattro anni dopo, invece, eccola ritornare su un palcoscenico altrettanto importante. Per quanto riguarda Wimbledon, la sua ultima apparizione è datata 2022, anno in cui fu sconfitta al primo turno dalla francese Harmony Tan. Per risalire invece alla sua ultima vittoria sui prati di Church Road bisogna tornare addirittura al 2019 - ben sette anni fa -, quando si spinse fino in finale per poi arrendersi a Simona Halep.