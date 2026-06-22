Serena Williams torna a Wimbledon nel singolare: ecco da quanto non gioca un match ufficiale

Serena Williams raddoppia a Wimbledon. Dopo aver ricevuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus, la campionessa americana e sette volte vincitrice dello Slam londinese sarà ai nastri di partenza anche in singolare. È stato infatti riservato a lei l'ottavo e ultimo invito per il tabellone principale. Dopo il ritorno nel tour a 44 anni, ma inizialmente solo in doppio, Serena non aveva mai fatto mistero di essere disposta a giocare anche il singolare. Incalzata in merito nel recente torneo di Berlino, aveva dichiarato: "Non posso dire se tornerò o meno, ma mi sto allenando. Sicuramente non ho nulla da perdere né da dimostrare". Ora invece il comeback è realtà e l'americana tornerà così a calcare l'erba del mitico Centrale di Wimbledon.