Cahill racconta il lato inedito di Sinner: "Non è come lo vedete in campo..."

Sinner ha ritrovato la fiducia e il sorriso. Domani alle 11 ci sarà il sorteggio di Wimbledon e conoscerà il suo potenziale cammino fino alla finale. Al suo fianco ci sarà ancora Darren Cahill, è rimasto un anno in più del previsto proprio perché Jannik l'anno scorso ha vinto una scommessa vincendo lo Slam a Londra in finale con Alcaraz. Il 2026 sarà l'ultimo anno insieme? I tifosi di Sinner, che chiamano Darren 'papà' sperano in un altro colpo di scena. Il supercoach australiano conosce il numero uno al mondo benissimo, sa tutto dei suoi punti di forza e dei suoi lati deboli. Insieme hanno affrontato un momento difficile dopo l'eliminazione inaspettata al Roland Garros. Adesso sono pronti a difendere il titolo a Wimbledon. In un'intervista alla Bbc Cahill ha parlato del carattere di Sinner. Spesso si tende a inquadrarlo come un ragazzo concentrato solo sul tennis, sempre serio, ma in realtà non è affatto così: "Jannik è fondamentalmente un bravo ragazzo - ha detto Darren - una persona con grandi valori. Ha sempre il sorriso sulle labbra e ama divertirsi, scherzare con gli altri e far sentire bene chi gli sta intorno. La persona che vedi in campo non è la stessa persona nella vita di tutti i giorni". Tra loro due c'è un rapporto speciale, soprattutto fuori dal campo. Nei giorni scorsi per rilassarsi hanno giocato a golf, come fanno spesso. Un video su Instagram mostra Sinner che manda la pallina molto distante dalla buca e Cahill che scoppia a ridere.