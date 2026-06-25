Cahill racconta il lato inedito di Sinner: "Non è come lo vedete in campo..."
Sinner ha ritrovato la fiducia e il sorriso. Domani alle 11 ci sarà il sorteggio di Wimbledon e conoscerà il suo potenziale cammino fino alla finale. Al suo fianco ci sarà ancora Darren Cahill, è rimasto un anno in più del previsto proprio perché Jannik l'anno scorso ha vinto una scommessa vincendo lo Slam a Londra in finale con Alcaraz. Il 2026 sarà l'ultimo anno insieme? I tifosi di Sinner, che chiamano Darren 'papà' sperano in un altro colpo di scena. Il supercoach australiano conosce il numero uno al mondo benissimo, sa tutto dei suoi punti di forza e dei suoi lati deboli. Insieme hanno affrontato un momento difficile dopo l'eliminazione inaspettata al Roland Garros. Adesso sono pronti a difendere il titolo a Wimbledon. In un'intervista alla Bbc Cahill ha parlato del carattere di Sinner. Spesso si tende a inquadrarlo come un ragazzo concentrato solo sul tennis, sempre serio, ma in realtà non è affatto così: "Jannik è fondamentalmente un bravo ragazzo - ha detto Darren - una persona con grandi valori. Ha sempre il sorriso sulle labbra e ama divertirsi, scherzare con gli altri e far sentire bene chi gli sta intorno. La persona che vedi in campo non è la stessa persona nella vita di tutti i giorni". Tra loro due c'è un rapporto speciale, soprattutto fuori dal campo. Nei giorni scorsi per rilassarsi hanno giocato a golf, come fanno spesso. Un video su Instagram mostra Sinner che manda la pallina molto distante dalla buca e Cahill che scoppia a ridere.
Sinner: "Fa molto caldo in questi giorni"
Dai controlli effettuati a Milano per capire i problemi avuti a Parigi non è emerso nulla di preoccupante. Il riposo ha fatto sicuramente bene a Sinner. Il problema caldo ci sarà anche a Wimbledon, anche se c'è l'opzione tetto coperto con aria condizionata sul Centrale in caso di temperature ed umidità troppo elevata. Ieri Sinner ha fatto le prove generali, vincendo 6-3 6-3 contro Norrie nel Giorgio Armani Tennis Classic: "Fa molto caldo in questi giorni - ha commentato Sinner -. L’esibizione aiuta a provare le giuste condizioni, voglio sfruttarle per essere pronto settimana prossima. Mi sto allenando da quasi una settimana e ci sono delle parti del campo dove la palla viaggia di più, ma sono situazioni molto utili in vista dei match ufficiali. L’anno scorso qui a Londra è stato molto bello e quelle due settimane significano molto per me. Ora è un anno nuovo e un torneo diverso. Ci saranno altre difficoltà e spero che l’epilogo sia simile. Wimbledon è il torneo più speciale che esista e giocare all’All England Club è favoloso".