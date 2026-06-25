Wimbledon, Sinner e i big del tennis vanno avanti con la protesta nonostante l’aumento del montepremi: cosa succederà a Londra

Dopo il Roland Garros, anche Wimbledon finisce nel mirino dei tennisti. Per continuare a protestare contro la redistribuzione dei ricavi dei quattro Slam - che a detta di Jannik Sinner e colleghi non è equa -, sono previste ulteriori azioni in occasione dello Slam londinese. Già a Parigi i big del tennis avevano limitato le interviste pre-torneo a 15 minuti , un numero simbolico che simboleggia il 15% degli introiti che i quattro Major destinano al montepremi (a fronte del 22% richiesto dai tennisti). A Wimbledon , invece, questa protesta è destinata a espandersi poiché non solo verranno limitate le apparizioni con i media in occasione del media day, ma anche le conferenza stampa dell'intera prima settimana del torneo (fino al 4 luglio) dureranno al massimo 15 minuti .

La reazione del torneo

"A seguito di un'approfondita consultazione con i giocatori di entrambi i circuiti, è stata presa questa decisione" hanno spiegato i rappresentanti dei giocatori. Non l'hanno invece presa affatto bene gli organizzatori del torneo, che ribadiscono come la percentuale degli incassi totali riservata al prize money non rappresenti un parametro di giudizio corretto, sostenendo che parte di quel denaro rivendicato dai tennisti venga comunque investito per migliorare il loro benessere. "Siamo sorpresi e delusi dalla decisione. Wimbledon mette i giocatori al centro di tutte le sue decisioni e investiamo in modo significativo su di loro ogni anno", si legge in una nota.

Il malcontento dei giocatori

La delusione è facilmente spiegata, mentre la sorpresa nasce dall'accoglienza favorevole dei giocatori all'aumento del montepremi del 20% rispetto allo scorso anno. Nonostante l'entusiasmo per questa decisione, definita un "passo avanti reale e significativo", si è deciso comunque di continuare a protestare. Infine, i tennisti lamentano di non aver ricevuto una "risposta sostanziale" su altre due questioni che stanno loro a cuore come i contributi al loro fondo di previdenza e una maggiore voce in capitolo nella gestione degli eventi.