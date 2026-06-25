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Sinner, gilet refrigerante a Wimbledon: ecco come funziona il nuovo rimedio contro il caldo

Jannik sta facendo i conti con le temperature elevate a Londra: nei prossimi giorni le previsioni non sono confortanti da questo punto di vista
3 min
TagssinnerWimbledon

Sinner continua ad allenarsi per Wimbledon sotto il sole cocente di Londra. Jannik ha mostrato un nuovo rimedio contro il caldo. Durante l’allenamento ha indossato un gilet refrigerante e durante la pausa si è messo un sacchetto di ghiaccio in testo. Il gilet refrigerante è progettato per ridurre la temperatura corporea in condizioni di caldo estremo. Contiene dei cubi refrigeranti all’interno che si attivano rapidamente in frigorifero, congelatore, o in acqua ghiacciata e sono riutilizzabili. Quando la temperatura ambiente o corporea supera i 26°C, il gilet assorbe il calore, garantendo un sollievo refrigerante di lunga durata. In condizioni di temperature comprese tra 35 e 40°C, l'effetto refrigerante persiste per circa un'ora.

 

 

 

 

Quanto costa il gilet refrigerante usato da Sinner

Su internet, il modello indossato da Sinner a Londra, si trova a 350 euro. I gilet refrigeranti vengono usati dai ciclisti, a volte dagli automobilisti, e in generale dagli sportivi. Ancora una volta, potrebbe essere il grande caldo che sta colpendo tutta l'Europa e anche Londra il principale avversario di Sinner, che dovrà difendere il titolo conquistato l'anno scorso in finale con Alcaraz. Per questo Jannik sta cecando di ambientarsi e di trovare rimedi per contrastare le temperature e l'umidità, che lui soffre moltissimo. Le previsioni meteo non sono confortanti da questo punto di vista, con temperature in aumento e caldo estremo in tutta Europa, compresa Londra. Sui due campi principali di Wimbledon almeno c'è la possibilità di chiudere il tetto e attivare l'aria condizionata. Un fattore che potrebbe aiutare non poco il numero uno al mondo e campione in carica. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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