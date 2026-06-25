Sinner, gilet refrigerante a Wimbledon: ecco come funziona il nuovo rimedio contro il caldo
Sinner continua ad allenarsi per Wimbledon sotto il sole cocente di Londra. Jannik ha mostrato un nuovo rimedio contro il caldo. Durante l’allenamento ha indossato un gilet refrigerante e durante la pausa si è messo un sacchetto di ghiaccio in testo. Il gilet refrigerante è progettato per ridurre la temperatura corporea in condizioni di caldo estremo. Contiene dei cubi refrigeranti all’interno che si attivano rapidamente in frigorifero, congelatore, o in acqua ghiacciata e sono riutilizzabili. Quando la temperatura ambiente o corporea supera i 26°C, il gilet assorbe il calore, garantendo un sollievo refrigerante di lunga durata. In condizioni di temperature comprese tra 35 e 40°C, l'effetto refrigerante persiste per circa un'ora.
Quanto costa il gilet refrigerante usato da Sinner
Su internet, il modello indossato da Sinner a Londra, si trova a 350 euro. I gilet refrigeranti vengono usati dai ciclisti, a volte dagli automobilisti, e in generale dagli sportivi. Ancora una volta, potrebbe essere il grande caldo che sta colpendo tutta l'Europa e anche Londra il principale avversario di Sinner, che dovrà difendere il titolo conquistato l'anno scorso in finale con Alcaraz. Per questo Jannik sta cecando di ambientarsi e di trovare rimedi per contrastare le temperature e l'umidità, che lui soffre moltissimo. Le previsioni meteo non sono confortanti da questo punto di vista, con temperature in aumento e caldo estremo in tutta Europa, compresa Londra. Sui due campi principali di Wimbledon almeno c'è la possibilità di chiudere il tetto e attivare l'aria condizionata. Un fattore che potrebbe aiutare non poco il numero uno al mondo e campione in carica.