Wimbledon, Tyra Grant supera le qualificazioni: primo main draw Slam in carriera a 18 anni
Sono diventate tre le tenniste italiane nel tabellone principale di Wimbledon. A Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciarretto si è aggiunta Tyra Grant, che ha brillantemente superato le qualificazioni a Roehampton. Dopo i successi ai danni di Tylah Preston e Joanna Garland, la diciottenne azzurra ha sconfitto al turno decisivo la francese Harmony Tan, che nel 2022 proprio sui prati di Church Road aveva battuto una certa Serena Williams. 6-4 7-6 il punteggio in favore di Grant, la quale ha impiegato poco più di un'ora e mezza per imporsi. Nonostante un po' di comprensibile tensione - certificata dai 7 doppi falli -, l'azzurra è stata protagonista di una prestazione molto solida. Il suo merito principale è quello di non essersi disunita dopo i due match point mancati sul 5-4 nel secondo set, quando ha subito l'unico break della sua partita. Poco dopo ha chiuso al tie-break per 7 punti a 5 e ha potuto festeggiare.
La prima volta di Tyra Grant
Le qualificazioni del Roland Garros non le aveva potute giocare per questioni di classifica - ma in quella settimana aveva comunque vinto un titolo ITF, a Kosice -, mentre a Londra c'è stata eccome e ha subito lasciato il segno. In quella che era la sua seconda apparizione in uno Slam (la prima risaliva allo US Open 2024, in virtù di una wild card quando ancora rappresentava gli Usa), ha vinto i suoi tre match e si è regalata il debutto nel main draw di un Major. Non è difficile immaginare che sarà il primo di tanti considerando l'enorme talento di Tyra, determinata a essere sempre più protagonista nel circuito WTA.