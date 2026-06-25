Wimbledon, Tyra Grant supera le qualificazioni: primo main draw Slam in carriera a 18 anni

Sono diventate tre le tenniste italiane nel tabellone principale di Wimbledon. A Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciarretto si è aggiunta Tyra Grant, che ha brillantemente superato le qualificazioni a Roehampton. Dopo i successi ai danni di Tylah Preston e Joanna Garland, la diciottenne azzurra ha sconfitto al turno decisivo la francese Harmony Tan, che nel 2022 proprio sui prati di Church Road aveva battuto una certa Serena Williams. 6-4 7-6 il punteggio in favore di Grant, la quale ha impiegato poco più di un'ora e mezza per imporsi. Nonostante un po' di comprensibile tensione - certificata dai 7 doppi falli -, l'azzurra è stata protagonista di una prestazione molto solida. Il suo merito principale è quello di non essersi disunita dopo i due match point mancati sul 5-4 nel secondo set, quando ha subito l'unico break della sua partita. Poco dopo ha chiuso al tie-break per 7 punti a 5 e ha potuto festeggiare.