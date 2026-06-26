Wimbledon diretta sorteggio tabellone: gli avversari di Sinner, Cobolli, Berrettini e Paolini live

Le qualificazioni si sono concluse ieri a Roehampton e oggi prenderanno forma i due main draw da 128 giocatori di Wimbledon . Uomini e donne scopriranno i loro avversari nel torneo più iconico e affascinante del tennis mondiale, quello che si gioca sull’erba di Londra. Il sorteggio inizierà stamattina. Si saprà, dunque, il cammino dei 10 italiani in tabellone e di tutti i big che si contenderanno il trofeo più prestigioso della stagione sull'erba. Sinner è testa di serie numero 1 . Attesa anche per Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. In ambito femminile Paolini conta di fare molta strada. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

11:19

Paolini, primo ostacolo statunitense

Jasmine se la vedrà al primo turno contro Robin Montgomery

11:17

Cocciaretto contro Wang

Al primo turno l'azzurra sfiderà la cinese

11:09

Attesa per Paolini

Jasmine Paolini sarà l’unica azzurra tra le teste di serie, accompagnata da Elisabetta Cocciaretto. Debutta per la prima volta in un main draw di Wimbledon anche la giovane Tyra Grant

11:01

L'evento è iniziato

Si parte con il sorteggio: prima spazio al tabellone femminile

11:00

Sinner e non solo in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW Tv. Adesso spazio al sorteggio

10:53

Tutte le date Wimbledon

Oggi: Sorteggio dei tabelloni

29-30 giugno: Primo turno maschile e femminile

1-2 luglio: Secondo turno maschile e femminile

3-4 luglio: Terzo turno maschile e femminile

5-6 luglio: Quarto turno maschile e femminile

7-8 luglio: Quarti di finale maschile e femminile

9 luglio: Semifinali femminili

10 luglio: Semifinali maschili

11 luglio: Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile

12 luglio: Finale doppio femminile e finale singolare maschile

10:48

Wimbledon, quando inizia

Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno con i match del primo turno

10:43

Chris Evert sfida ancora il cancro

L'ex tennista americana, numero uno del mondo, annuncia la recidiva di un tumore ovarico e ironizza: "Non potrò partecipare a Wimbledon". LEGGI QUI

10:37

Il primo allenamento di Jannik sull'erba

10:33

Il grande assente a Londra

Ai nastri di partenza non ci sarà Carlos Alcaraz, fermo per infortunio. APPROFONDISCI

10:28

Le teste di serie femminili di Wimbledon

1. Aryna Sabalenka

2. Elena Rybakina

3. Iga Swiatek

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Amanda Anisimova

7. Coco Gauff

8. Elina Svitolina

9. Linda Noskova

10. Karolina Muchova

11. Belinda Bencic

12. Marta Kostyuk

13. Jasmine Paolini

14. Naomi Osaka

15. Diana Shnaider

16. Iva Jovic

17. Sorana Cirstea

18. Ekaterina Alexandrova

19. Anna Kalinskaya

20. Maja Chwalinska

21. Marie Bouzkova

22. Leylah Fernandez

23. Emma Navarro

24. Clara Tauson

25. Elise Mertens

26. Madison Keys

27. Anastasia Potapova

28. Ann Li

29. Alexandra Eala

30. Emma Raducanu

31. Donna Vekic

32. Katerina Siniakova

10:21

Wimbledon, le teste di serie nel tabellone maschile

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Ben Shelton

5. Alex de Minaur

6. Taylor Fritz

7. Novak Djokovic

8. Daniil Medvedev

9. Flavio Cobolli

10. Alexander Bublik

11. Casper Ruud

12. Andrey Rublev

13. Jiri Lehecka

14. Luciano Darderi

15. Jakub Mensik

16. Learner Tien

17. Frances Tiafoe

18. Francisco Cerundolo

19. Karen Khachanov

20. Arthur Fils

21. Alejandro Davidovich Fokina

22. Tommy Paul

23. Rafael Jodar

24. Joao Fonseca

25. Arthur Rinderknech

26. Cameron Norrie

27. Ugo Humbert

28. Brandon Nakashima

29. Tomas Martin Etcheverry

30. Alejandro Tabilo

31. Ignacio Buse

32. Matteo Arnaldi

10:15

Il possibile cammino di Sinner

Il numero 1 al mondo potrebbe incontrare insidie già al primo turno, dove non pescherà una testa di serie ma rischia avversari temibili come Jack Draper, Hubert Hurkacz, Gabriel Diallo, Alex Michelsen o Matteo Berrettini. Nei turni successivi (secondo e terzo) potrebbero arrivare teste di serie tra la 25 e la 32, tra cui Arthur Rinderknech, Brandon Nakashima, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Tabilo e Matteo Arnaldi. Agli ottavi di finale i possibili incroci sono con Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Learner Tien o Jakub Mensik. Il percorso si farebbe molto più duro ai quarti, con probabili sfide contro big come Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur o Taylor Fritz (teste di serie 5-8). In semifinale potrebbero attenderlo Felix Auger-Aliassime o Ben Shelton, mentre Alexander Zverev (reduce dalla vittoria al Roland Garros) sarebbe l’avversario più probabile soltanto in finale.

10:04

Sinner si è già allenato a Londra

10:00

L'orario del sorteggio di Wimbledon

L'evento è in agenda alle ore 11 in punto

Londra