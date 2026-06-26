Wimbledon diretta sorteggio tabellone: gli avversari di Sinner, Cobolli, Berrettini e Paolini live
Le qualificazioni si sono concluse ieri a Roehampton e oggi prenderanno forma i due main draw da 128 giocatori di Wimbledon. Uomini e donne scopriranno i loro avversari nel torneo più iconico e affascinante del tennis mondiale, quello che si gioca sull’erba di Londra. Il sorteggio inizierà stamattina. Si saprà, dunque, il cammino dei 10 italiani in tabellone e di tutti i big che si contenderanno il trofeo più prestigioso della stagione sull'erba. Sinner è testa di serie numero 1. Attesa anche per Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. In ambito femminile Paolini conta di fare molta strada. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
11:19
Paolini, primo ostacolo statunitense
Jasmine se la vedrà al primo turno contro Robin Montgomery
11:17
Cocciaretto contro Wang
Al primo turno l'azzurra sfiderà la cinese
11:09
Attesa per Paolini
Jasmine Paolini sarà l’unica azzurra tra le teste di serie, accompagnata da Elisabetta Cocciaretto. Debutta per la prima volta in un main draw di Wimbledon anche la giovane Tyra Grant
11:01
L'evento è iniziato
Si parte con il sorteggio: prima spazio al tabellone femminile
11:00
Sinner e non solo in tv
Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW Tv. Adesso spazio al sorteggio
10:53
Tutte le date Wimbledon
Oggi: Sorteggio dei tabelloni
29-30 giugno: Primo turno maschile e femminile
1-2 luglio: Secondo turno maschile e femminile
3-4 luglio: Terzo turno maschile e femminile
5-6 luglio: Quarto turno maschile e femminile
7-8 luglio: Quarti di finale maschile e femminile
9 luglio: Semifinali femminili
10 luglio: Semifinali maschili
11 luglio: Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile
12 luglio: Finale doppio femminile e finale singolare maschile
10:48
Wimbledon, quando inizia
Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno con i match del primo turno
10:43
Chris Evert sfida ancora il cancro
L'ex tennista americana, numero uno del mondo, annuncia la recidiva di un tumore ovarico e ironizza: "Non potrò partecipare a Wimbledon". LEGGI QUI
10:37
Il primo allenamento di Jannik sull'erba
10:33
Il grande assente a Londra
Ai nastri di partenza non ci sarà Carlos Alcaraz, fermo per infortunio. APPROFONDISCI
10:28
Le teste di serie femminili di Wimbledon
1. Aryna Sabalenka
2. Elena Rybakina
3. Iga Swiatek
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andreeva
6. Amanda Anisimova
7. Coco Gauff
8. Elina Svitolina
9. Linda Noskova
10. Karolina Muchova
11. Belinda Bencic
12. Marta Kostyuk
13. Jasmine Paolini
14. Naomi Osaka
15. Diana Shnaider
16. Iva Jovic
17. Sorana Cirstea
18. Ekaterina Alexandrova
19. Anna Kalinskaya
20. Maja Chwalinska
21. Marie Bouzkova
22. Leylah Fernandez
23. Emma Navarro
24. Clara Tauson
25. Elise Mertens
26. Madison Keys
27. Anastasia Potapova
28. Ann Li
29. Alexandra Eala
30. Emma Raducanu
31. Donna Vekic
32. Katerina Siniakova
10:21
Wimbledon, le teste di serie nel tabellone maschile
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex de Minaur
6. Taylor Fritz
7. Novak Djokovic
8. Daniil Medvedev
9. Flavio Cobolli
10. Alexander Bublik
11. Casper Ruud
12. Andrey Rublev
13. Jiri Lehecka
14. Luciano Darderi
15. Jakub Mensik
16. Learner Tien
17. Frances Tiafoe
18. Francisco Cerundolo
19. Karen Khachanov
20. Arthur Fils
21. Alejandro Davidovich Fokina
22. Tommy Paul
23. Rafael Jodar
24. Joao Fonseca
25. Arthur Rinderknech
26. Cameron Norrie
27. Ugo Humbert
28. Brandon Nakashima
29. Tomas Martin Etcheverry
30. Alejandro Tabilo
31. Ignacio Buse
32. Matteo Arnaldi
10:15
Il possibile cammino di Sinner
Il numero 1 al mondo potrebbe incontrare insidie già al primo turno, dove non pescherà una testa di serie ma rischia avversari temibili come Jack Draper, Hubert Hurkacz, Gabriel Diallo, Alex Michelsen o Matteo Berrettini. Nei turni successivi (secondo e terzo) potrebbero arrivare teste di serie tra la 25 e la 32, tra cui Arthur Rinderknech, Brandon Nakashima, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Tabilo e Matteo Arnaldi. Agli ottavi di finale i possibili incroci sono con Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Learner Tien o Jakub Mensik. Il percorso si farebbe molto più duro ai quarti, con probabili sfide contro big come Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur o Taylor Fritz (teste di serie 5-8). In semifinale potrebbero attenderlo Felix Auger-Aliassime o Ben Shelton, mentre Alexander Zverev (reduce dalla vittoria al Roland Garros) sarebbe l’avversario più probabile soltanto in finale.
10:04
Sinner si è già allenato a Londra
10:00
L'orario del sorteggio di Wimbledon
L'evento è in agenda alle ore 11 in punto
Londra