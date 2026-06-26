Kate Middleton e i 3 baci a Federer. Le 5 volte in cui i reali hanno infranto il protocollo a Wimbledon
Wimbledon è molto più di un torneo di tennis: è uno degli appuntamenti più iconici del calendario britannico, dove eleganza, tradizione e rigido galateo convivono da oltre un secolo. Lo stesso vale per la famiglia reale, presenza fissa sugli spalti del Centre Court e protagonista, ogni anno, di un impeccabile rituale fatto di sorrisi misurati, dress code formali e comportamenti irreprensibili. Eppure, anche i Windsor, travolti dall'emozione di un match o dalla spontaneità del momento, hanno dimostrato che il protocollo può passare in secondo piano. Ecco cinque episodi rimasti nella storia del torneo.
1. Kate Middleton e i tre baci a Roger Federer
Dopo la vittoria dell'ottavo titolo di Wimbledon nel 2017, Kate Middleton e il principe William raggiunsero Roger Federer dietro le quinte per congratularsi con lui. La principessa del Galles sorprese tutti salutando il campione con tre baci sulle guance invece della consueta stretta di mano o del classico doppio bacio. Un gesto che infrangeva il protocollo reale ma che, in realtà, rispettava la tradizione svizzera, Paese d'origine del tennista e grande amico della famiglia.
2. L'imprecazione di William e George a Wimbledon
Nemmeno i reali riescono a restare impassibili davanti a una partita combattuta. Durante i quarti di finale di Wimbledon 2022, il principe William fu immortalato mentre reagiva con evidente frustrazione a un punto perso dal britannico Cameron Norrie: mani sul volto, smorfie e un'esclamazione che molti hanno interpretato come una parolaccia. Accanto a lui, anche il principe George non riuscì a nascondere la tensione, regalando ai fotografi una serie di espressioni diventate virali.
3. I jeans di Meghan Markle
Nel 2019 Meghan Markle scelse di assistere all'incontro dell'amica Serena Williams con un look decisamente diverso da quello previsto per gli ospiti reali. Blazer bianco, jeans blu e posto in una tribuna ordinaria invece del Royal Box: una scelta casual che si discostava dalle consuete regole di etichetta e che alimentò il dibattito sul suo stile, da sempre più informale rispetto alla tradizione di corte.
4. L'abbraccio della duchessa di Kent a Jana Novotná
Tra i momenti più emozionanti della storia di Wimbledon resta quello del 1993, quando Jana Novotná, sconfitta in finale da Steffi Graf, scoppiò in lacrime durante la premiazione. La duchessa di Kent, Katharine, ignorò il rigido protocollo che scoraggia il contatto fisico con gli atleti e la strinse in un caloroso abbraccio. Un gesto di umanità che è diventato una delle immagini simbolo del torneo.
5. Quando Kate Middleton ha evitato il Royal Box
Nel 2019 Kate Middleton decise di vivere Wimbledon da semplice appassionata. Prima di raggiungere il Royal Box, si sedette infatti sugli spalti del Campo 14 per assistere all'incontro della britannica Harriet Dart, condividendo la partita con il pubblico. Una scelta insolita per un membro della famiglia reale, che mostrò il suo lato più spontaneo e la sua autentica passione per il tennis. Il suo sport preferito fin da bambina.