Kate Middleton e i 3 baci a Federer. Le 5 volte in cui i reali hanno infranto il protocollo a Wimbledon

Wimbledon è molto più di un torneo di tennis: è uno degli appuntamenti più iconici del calendario britannico, dove eleganza, tradizione e rigido galateo convivono da oltre un secolo. Lo stesso vale per la famiglia reale, presenza fissa sugli spalti del Centre Court e protagonista, ogni anno, di un impeccabile rituale fatto di sorrisi misurati, dress code formali e comportamenti irreprensibili. Eppure, anche i Windsor, travolti dall'emozione di un match o dalla spontaneità del momento, hanno dimostrato che il protocollo può passare in secondo piano. Ecco cinque episodi rimasti nella storia del torneo.