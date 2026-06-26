Wimbledon, sorteggiato il tabellone: il possibile cammino verso la finale di Sinner e Cobolli

Se Jannik Sinner avrà voglia di riscatto dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerundolo, complice il problema fisico accusato nel terzo set, Flavio Cobolli vorrà confermare quanto di buono fatto vedere a Parigi dove ha raggiunto la prima finale Slam della sua carriera prima di arrendersi ad Alexander Zverev. Entrambi a Wimbledon possono arrivare in fondo: il numero uno al mondo sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre il romano nel 2025 si spinse sino ai quarti di finale dove ad avere la meglio fu Novak Djokovic.