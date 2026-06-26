Wimbledon, sorteggiato il tabellone: il possibile cammino verso la finale di Sinner e Cobolli
Se Jannik Sinner avrà voglia di riscatto dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerundolo, complice il problema fisico accusato nel terzo set, Flavio Cobolli vorrà confermare quanto di buono fatto vedere a Parigi dove ha raggiunto la prima finale Slam della sua carriera prima di arrendersi ad Alexander Zverev. Entrambi a Wimbledon possono arrivare in fondo: il numero uno al mondo sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre il romano nel 2025 si spinse sino ai quarti di finale dove ad avere la meglio fu Novak Djokovic.
Il possibile cammino di Sinner
Sinner, situato nella parte alta del tabellone, inizierà la sua avventura ai Championships contro Miomir Kecmanovic. Al secondo turno, il numero uno al mondo troverà il vincitore della sfida tra Nuno Borges e Tristan Boyer. Al terzo turno possibile sfida con Ignacio Buse o Aleksandar Vukic, mentre agli ottavi potrebbe concretizzarsi il derby con Luciano Darderi o l'affascinante sfida con Rafael Jodar. Ai quarti di finale, Jannik troverebbe poi Daniil Medvedev o Andrey Rublev, mentre Djokovic potrebbe essere l'avversario della semifinale. In finale, da tabellone, lo sfidante dovrebbe essere il campione in carica del Roland Garros, Zverev.
Il possibile cammino di Cobolli
Sorteggiato dalla parte opposta del tabellone, Cobolli esordirà al primo turno contro l'argentino Mariano Navone. Il numero 9 del seeding al secondo turno troverebbe poi uno tra Tallon Griekspoor e James Duckworth. Al terzo turno, invece, possibile incrocio con Karen Khachanov, mentre agli ottavi di finale potrebbe affrontare uno tra Alex de Minaur e Alejandro Tabilo. I pericoli maggiori in un eventuale quarto di finale sarebbero rappresentati da Ben Shelton, Arthur Fils o Jakub Mensik, mentre Flavio incrocerebbe la sua strada con quella di Zverev in semifinale. In finale, sogno derby con Sinner e la rivincita dello scorso anno con Djokovic.