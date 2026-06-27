Cos’è la heat rule: Wimbledon introduce una nuova regola in caso di caldo estremo. Cosa succederà
L'edizione di Wimbledon che scatterà lunedì 29 giugno - e che sarà inaugurata dal campione in carica, Jannik Sinner - si preannuncia particolarmente calda. Motivo per cui il torneo è corso ai ripari introducendo un'importante novità a livello regolamentare: al fine di tutelare la salute dei giocatori ed evitare che siano costretti a disputare i loro match in condizioni di caldo estremo, è stata presentata la heat rule. Come suggerisce il nome, si tratta di una regola per il caldo che stabilisce quando la temperatura è eccessivamente elevata per far sì che l'incontro si giochi regolarmente. Wimbledon non è il primo Slam ad adottarla, essendo già in vigore in altri tornei: quest'anno, ad esempio, è stata applicata all'Australian Open durante il match di terzo turno tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri.
Wimbledon, cosa succederà in caso di caldo estremo
Alla base di questo protocollo c'è l'indice di stress da calore, che oltre alla temperatura dell'aria tiene conto anche di altri fattori come l'umidità e il calore irradiato dalla superficie di gioco. Se tale indice raggiunge o supera i 30,1 gradi, allora la heat rule entra in vigore. Di conseguenza, ai giocatori è concessa una pausa di 10 minuti: al termine del secondo set nei match 2 su 3 e al termine del terzo set nei match 3 su 5. Non è necessario che entrambi i tennisti siano d'accordo, bensì è sufficiente che a richiederla sia uno solo. L'indice di stress da calore viene monitorato 30 minuti prima dell'inizio del programma di giornata, e in seguito alle ore 14:00 e alle 17:00. Ovviamente la misura non viene adottata per quanto riguarda gli incontri che si disputano con il tetto chiuso. Inoltre, interessa solamente le partite di singolare ma non quelle di doppio.