Cos’è la heat rule: Wimbledon introduce una nuova regola in caso di caldo estremo. Cosa succederà

L'edizione di Wimbledon che scatterà lunedì 29 giugno - e che sarà inaugurata dal campione in carica, Jannik Sinner - si preannuncia particolarmente calda. Motivo per cui il torneo è corso ai ripari introducendo un'importante novità a livello regolamentare: al fine di tutelare la salute dei giocatori ed evitare che siano costretti a disputare i loro match in condizioni di caldo estremo, è stata presentata la heat rule. Come suggerisce il nome, si tratta di una regola per il caldo che stabilisce quando la temperatura è eccessivamente elevata per far sì che l'incontro si giochi regolarmente. Wimbledon non è il primo Slam ad adottarla, essendo già in vigore in altri tornei: quest'anno, ad esempio, è stata applicata all'Australian Open durante il match di terzo turno tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri.