Sinner si allena con Rublev prima del debutto a Wimbledon. E Cahill e Vagnozzi...

Jannik Sinner continua a preparare l'esordio a Wimbledon . Il numero uno al mondo, che difende il titolo conquistato lo scorso anno nella finale con Carlos Alcaraz , inaugurerà il programma del primo lunedì di torneo sul Cen​​​​​​​tre Court a partire dalle 14:30 n​​​​​​​ella sfida con​​​​​​​ Miomir Kecmanovic . I preceden​​​​​​​ti sorridon​​​​​​​o all'azzurro, che ha vinto tutti e quattro i con​​​​​​​fron​​​​​​​ti diretti con il serbo. Dopo essersi allenato nei giorni scorsi anche con Novak Djokovic , alla vigilia del suo debutto Sinner si è allenato con Andrey Rublev .

Sinner in allenamento con Rublev

Seguito dal suo team al completo con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nella mattinata di domenica il quattro volte campione Slam si è allenato con il russo, che debutterà invece nel derby con Roman Safiullin. Sensazioni positive per Jannik, che ha già avuto modo di testare il ritmo partita sull'erba inglese con la vittoria ottenuta contro Cameron Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic.