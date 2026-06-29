Sinner-Kecmanovic, primo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con il sorteggio dei tabelloni principali, Jannik Sinner ha conosciuto l'avversario del suo esordio a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che difende il titolo conquistato lo scorso anno nella finale contro Carlos Alcaraz, affronterà al primo turno il serbo n. 51 Atp Miomir Kecmanovic. I due si sono già incrociati sull'erba dell'All England Club e ad avere la meglio nel terzo turno del 2024 fu Sinner che si impose nettamente in tre set.