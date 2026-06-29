Wimbledon, Sinner-Kecmanovic diretta primo turno: Jannik deve difendere il titolo LIVE
C'è grande attesa per vedere il debutto di Sinner a Wimbledon. Dopo il malore al Roland Garros al secondo turno, il periodo di riposo e gli esami, Jannik ha detto di sentirsi in forma e pronto per ripartire. Oggi apre il programma sul Campo Centrale contro Kecmanovic, come da tradizione in quanto campione in carica. Segui la sfida con noi.
13:00
Montepremi Wimbledon 2026, gli aumenti rispetto al 2025
Ecco il montepremi di Wimbledon con gli aumenti rispetto al 2025
Vincitore/Vincitrice £3.600.000 - €4.248.000 (+20%)
Finalista £1.800.000 - €2.124.000 (+18%)
Semifinalisti £900.000 - €1.062.000 (+16%)
Quarti di finale £480.000 - €566.400 (+20%)
Ottavi di finale £300.000 - €354.000 (+25%)
Terzo turno £185.000 - €218.300 (+23%)
Secondo turno £126.000 - €148.680 (+26%)
Primo turno £80.000 - €94.400 (+21%)
12:55
Sinner, allenamento di rifinitura a Aorangi Park con il team al completo
Sinner questa mattina ha svolto l’allenamento di rifinitura a Aorangi Park. Insieme con lui, tutto il suo team con Vagnozzi e Cahill.
12:33
Sinner, obiettivo bis a Wimbledon: in 9 ci sono già riusciti
Sinner può diventare il decimo tennista nell'Era Open a concedere il bis a Wimbledon dopo Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.
12:26
Non solo Sinner, oggi anche Sabalenka e Djokovic sul Centrale
Come da tradizione, il campione in carica Jannik Sinner aprirà il programma sul campo Centrale. A seguire la vincitrice dell’anno scorso Aryna Sabalenka contro Teodora Kostovic. C’è grande attesa anche per sfida che chiuderà il primo giorno al Centrale: il debutto di Novak Djokovic contro Yibing Wu.
12:16
I precedenti tra Sinner e Kecmanovic
Sinner ha vinto tutti e 4 i precedenti incontri contro Kecmanovic, compresa l'ultima sfida vinta proprio a Wimbledon nel 2024, in tre set 6-1 6-4 6-2
12:14
Sinner oggi può eguagliare Pietrangeli
Una vittoria di Sinner oggi rappresenterebbe il suo 94° successo in un match del Grande Slam, il che gli permetterebbe di eguagliare il record storico di Nicola Pietrangeli per il maggior numero di partite vinte in uno Slam da un tennista italiano.