Wimbledon, Sinner-Kecmanovic diretta primo turno: Jannik deve difendere il titolo LIVE

C'è grande attesa per vedere il debutto di Sinner a Wimbledon. Dopo il malore al Roland Garros al secondo turno, il periodo di riposo e gli esami, Jannik ha detto di sentirsi in forma e pronto per ripartire. Oggi apre il programma sul Campo Centrale contro Kecmanovic, come da tradizione in quanto campione in carica. Segui la sfida con noi.