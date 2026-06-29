Protesta a Wimbledon, i big concedono una tregua nel boicottaggio mediatico: “Incontri costruttivi”

E tregua sia. Dopo la protesta dei big del tennis, che a Wimbledon avevano ripetuto il boicottaggio delle apparizioni con i media già messo in piedi al Roland Garros - limitando a 15 minuti le loro conferenze stampa e riducendo le interviste televisive -, i rappresentanti dei giocatori hanno comunicato la ripresa immediata degli impegni mediatici a pieno regime. Ciò non significa che la questione sia stata definitiva risolta, anzi viene sottolineato come le questioni restino in realtà aperte. Tuttavia si è deciso di optare per questo dietrofront dopo "incontri costruttivi" con l'All England Club. In origine, il boicottaggio sarebbe dovuto durare fino al termine della prima settimana: l'obiettivo era quello di protestare contro la distribuzione degli introiti nei tornei dello Slam, che a seconda dei giocatori non è abbastanza equa. La loro richiesta - entro il 2030 - è del 22%, a fronte del 15% attuale.