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Protesta a Wimbledon, i big concedono una tregua nel boicottaggio mediatico: “Incontri costruttivi”

Dopo aver limitato le conferenze stampa e gli impegni con i media, i giocatori hanno deciso di tornare alla normalità dopo aver parlato con l'All England Club
3 min
TagsWimbledon

E tregua sia. Dopo la protesta dei big del tennis, che a Wimbledon avevano ripetuto il boicottaggio delle apparizioni con i media già messo in piedi al Roland Garros - limitando a 15 minuti le loro conferenze stampa e riducendo le interviste televisive -, i rappresentanti dei giocatori hanno comunicato la ripresa immediata degli impegni mediatici a pieno regime. Ciò non significa che la questione sia stata definitiva risolta, anzi viene sottolineato come le questioni restino in realtà aperte. Tuttavia si è deciso di optare per questo dietrofront dopo "incontri costruttivi" con l'All England Club. In origine, il boicottaggio sarebbe dovuto durare fino al termine della prima settimana: l'obiettivo era quello di protestare contro la distribuzione degli introiti nei tornei dello Slam, che a seconda dei giocatori non è abbastanza equa. La loro richiesta - entro il 2030 - è del 22%, a fronte del 15% attuale.

"Il dialogo costruttivo proseguirà"

Tra coloro che avevano espresso il proprio disappunto in merito al comportamento dei Major c'erano stati i numeri uno al mondo, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, ma anche tanti altri big. A spingerli a tornare alla normalità è stato l'impegno di Wimbledon nel presentare proposte concrete sugli argomenti sollevati. Oltre alla distribuzione dei ricavi, i giocatori chiedono anche degli interventi in merito ai fondi per la pensione e all'assicurazione sanitaria. "Il dialogo costruttivo proseguirà", conclude la nota. In attesa di ulteriori novità, è in pausa dunque il braccio di ferro tra Slam e tennisti, destinato però a riaccendersi tra pochi mesi in occasione dello US Open. Un primo indizio arriverà dal montepremi dello Slam newyorchese, che dirà se e quanto il torneo avrà intenzione di accogliere le richieste dei giocatori.

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