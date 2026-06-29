Sinner, scambio pazzesco nel tie-break: il gesto con Kecmanovic al cambio campo

Poche ore dopo l'inizio del torneo di Wimbledon , c'è già un candidato per il "punto del torneo". Nel corso del tie-break del terzo set , sul Campo Centrale, Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic hanno dato vita a un 15 sensazionale, pieno di ribaltamenti di fronte e di emozioni. Basti pensare che dopo la volée vincente del serbo, tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudire i due giocatori. Come se non bastasse, si trattava di un punto estremamente importante dato che Sinner conduceva per 6-5 nel tie-break e aveva un set point in suo favore. Emblematica anche la reazione dei due protagonisti in occasione del cambio campo.

Il gesto d'intesa tra Sinner e Kecmanovic

Anche se al servizio c'era Kecmanovic, Jannik era riuscito a prendere in mano il controllo dello scambio grazie a un'ottima risposta, seguita da una serie di colpi molto profondi. Il serbo ha però cambiato l'inerzia dello scambio grazie a un super dritto incrociato e, dopo due rovesci, era a rete per chiudere. Il compito si è tuttavia rivelato più complicato del previsto, prima per via di un super passante di Sinner - artigliato con la punta della racchetta - e poi per un altro recupero dell'azzurro, che l'ha costretto a giocare una volée alta di rovescio. Sembrava fatta, invece il numero uno al mondo si è inventato un altro recupero in tuffo da favola, costringendo Kecmanovic a una demi-volée tutt'altro che facile. Il serbo ha però dimostrato nervi saldi e, dopo aver vinto il punto, ha chiamato a raccolta il pubblico. Pur avendo perso il punto, Sinner ha sorriso e ha dato il cinque a Kecmanovic in occasione del cambio di campo.