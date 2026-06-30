LIVE Paolini-Montgomery: segui il match di Wimbledon in diretta

Oggi, a mezzogiorno, Jasmine Paolini inizia l'avventura a Wimbledon 2026. La toscana, numero 17 al mondo mondo e 13esima testa di serie, debutta contro l’americana Robin Montgomery, attualmente numero 195 del ranking. La 20enne statunitense arriva dal suo momento migliore, avendo conquistato due settimane fa il suo primo titolo Wta sui prati di ‘s-Hertogenbosch, partendo dalle qualificazioni e vincendo la finale per ritiro di Krejcikova. Jasmine, finalista perdente a Londra nel 2024, non arriva al meglio della condizione fisica dopo lo stop di Parigi e il rientro lampo ad Eastbourne. Segui la partita in diretta.
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La stagione di Jasmine
Dopo quattro settimane di stop a causa dell’infortunio al piede destro subito a Parigi, Paolini è tornata in campo ad Eastbourne, perdendo in due set all'esordio. Il bilancio stagionale resta così in perfetto equilibrio: 12 vittorie e 12 sconfitte
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La partita in tv
La sfida Paolini-Montgomery sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW
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Jasmine alla nova partecipazione a Wimbledon
Paolini arriva alla sua nona apparizione sull'erba di Wimbledon. Nel 2024 ha scritto la storia diventando la prima italiana a raggiungere la finale nel singolare femminile, arrendendosi in tre set alla ceca Krejcikova nell'ultimo atto. Lo scorso anno, invece, il suo cammino si è interrotto già al secondo turno per mano della russa Rakhimova
11:00
Paolini-Montgomery, i precedenti
Si tratta di una sfida inedita. Le due tenniste non si sono mai affrontate nel circuito
Londra