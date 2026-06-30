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martedì 30 giugno 2026
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Non iniziato6/30/2026, ore 10:10
Jasmine Paolini Ranking: 17
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Robin Montgomery Ranking: 195

LIVE Paolini-Montgomery: segui il match di Wimbledon in diretta

La toscana torna in campo a Londra dopo lo stop e il rientro lampo ad Eastbourne: tutti gli aggiornamenti
3 min
TagsWimbledonPaolinimontgomey
Aggiorna

Oggi, a mezzogiorno, Jasmine Paolini inizia l'avventura a Wimbledon 2026. La toscana, numero 17 al mondo mondo e 13esima testa di serie, debutta contro l’americana Robin Montgomery, attualmente numero 195 del ranking. La 20enne statunitense arriva dal suo momento migliore, avendo conquistato due settimane fa il suo primo titolo Wta sui prati di ‘s-Hertogenbosch, partendo dalle qualificazioni e vincendo la finale per ritiro di Krejcikova. Jasmine, finalista perdente a Londra nel 2024, non arriva al meglio della condizione fisica dopo lo stop di Parigi e il rientro lampo ad Eastbourne. Segui la partita in diretta.  

11:25 

La stagione di Jasmine

Dopo quattro settimane di stop a causa dell’infortunio al piede destro subito a Parigi, Paolini è tornata in campo ad Eastbourne, perdendo in due set all'esordio. Il bilancio stagionale resta così in perfetto equilibrio: 12 vittorie e 12 sconfitte  

11:13

La partita in tv

La sfida Paolini-Montgomery sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW 

11:05

Jasmine alla nova partecipazione a Wimbledon

Paolini arriva alla sua nona apparizione sull'erba di Wimbledon. Nel 2024 ha scritto la storia diventando la prima italiana a raggiungere la finale nel singolare femminile, arrendendosi in tre set alla ceca Krejcikova nell'ultimo atto. Lo scorso anno, invece, il suo cammino si è interrotto già al secondo turno per mano della russa Rakhimova 

11:00

Paolini-Montgomery, i precedenti

Si tratta di una sfida inedita. Le due tenniste non si sono mai affrontate nel circuito 

Londra

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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