LIVE Paolini-Montgomery: segui il match di Wimbledon in diretta

Oggi, a mezzogiorno, Jasmine Paolini inizia l'avventura a Wimbledon 2026. La toscana, numero 17 al mondo mondo e 13esima testa di serie, debutta contro l’americana Robin Montgomery, attualmente numero 195 del ranking. La 20enne statunitense arriva dal suo momento migliore, avendo conquistato due settimane fa il suo primo titolo Wta sui prati di ‘s-Hertogenbosch, partendo dalle qualificazioni e vincendo la finale per ritiro di Krejcikova. Jasmine, finalista perdente a Londra nel 2024, non arriva al meglio della condizione fisica dopo lo stop di Parigi e il rientro lampo ad Eastbourne. Segui la partita in diretta.