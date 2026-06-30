"Sinner, con quella caduta qualsiasi altro giocatore si sarebbe fatto molto male, ma potrebbero esserci conseguenze"

Come ha fatto Sinner a non farsi male? È la domanda che si sono fatti più o meno tutti ieri, dopo aver ripreso fiato quando è crollato a terra in quel modo così spaventoso sull’erba di Wimbledon, urlando di dolore. Terzo set, 2-2 contro Kecmanovic , momento clou di un match più complicato del previsto. Jannik è alla prima partita ufficiale da quel malore che lo ha fermato al secondo turno al Roland Garros . Sono tante le incognite. Il numero uno al mondo è già scivolato un paio di volte sull'erba insidiosa del Centrale, ma niente di preoccupante. Questa volta però, durante uno scambio intenso e pazzesco, crolla a terra pesantemente dopo un cambio di direzione: la caviglia destra scivola sull’erba ma per fortuna non si piega, le ginocchia però fanno un movimento innaturale e toccano entrambe terra, poi Jannik dolorante si porta la mano sull’anca sinistra tenendo tutti con il fiato sospeso. Pochi interminabili secondi, fino a quando si rialza e fa un cenno con il pollice per dire che è tutto ok. Come se non bastasse, il piede destro inizia a sanguinare, colorando la scarpa di rosso: ma quello è il minimo, Sinner continua a giocare fino al quinto set come se niente fosse.

"Sinner ha una grande elasticità dei tessuti"

A rivedere quella caduta in loop però, è quasi incredibile pensare che ne sia uscito indenne. Il professor Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, spiega come sia stato possibile: “Sinner ha subito un trauma distrattivo dell’anca sinistra e del ginocchio sinistro con uno stress sul comparto mediale del ginocchio, in particolare sul legamento collaterale mediale. Questo trauma sembra non aver lasciato conseguenze nell’atleta, se non nel fatto che nei game successivi sia andato con molta cautela nei cambi di direzione, tant’è che ha messo in discussione il risultato della partita finita al quinto set. Man mano che la partita andava avanti ha preso sempre più sicurezza e ha ricominciato a spingere sulla gamba sinistra”.

Ne è uscito indenne solo perché è Sinner, un atleta incredibile?

“Sicuramente quello che è successo ha denotato una grande elasticità dei tessuti di Sinner, perché qualsiasi altro giocatore avrebbe avuto conseguenze molto più gravi e probabilmente non avrebbe ripreso la partita, come invece ha fatto Jannik mostrando una grande condizione fisica e una grande elasticità”.

Sinner temeva l'erba scivolosa del Centrale, anche perché come da tradizione era la gara inaugurale: può averlo condizionato questo?

“L’erba è una superficie insidiosa che lui teme da sempre proprio perché dà un appoggio inferiore rispetto alla terra battuta. Questo timore si è evidenziato nel trauma, superato alla grande, perché poi è riuscito a battere un avversario che gli ha dato del filo da torcere”.

Questo trauma potrebbe lasciare strascichi sui prossimi turni di Sinner a Wimbledon?

“Purtroppo sì, questo trauma potrebbe lasciare un segno: non è escluso che nelle prossime partite possa concretizzarsi in un sovraccarico sull’articolazione coinvolta dal trauma e in particolare sull’anca sinistra, perché lì la muscolatura dei rotatori dell’anca è stata messa sotto stress, l’adduttore ha avuto una distrazione. Il ginocchio invece l’ho visto abbastanza reattivo, lui è andato in rotazione interna e immediatamente si è ripreso portandolo subito nella postura corretta. Vedremo come potrebbe evolvere nei prossimi turni, speriamo davvero non ci siano conseguenze”.