Tyra Grant show a Wimbledon con Katie Boulter: prima vittoria in uno slam

Prima di quest’edizione di Wimbledon non aveva mai disputato alcun match su erba nel circuito WTA. Ma Tyra Grant è una predestinata e allora non ha solo superato brillantemente le qualificazioni, ma ha anche vinto un quarto match sui prati londinesi, sconfiggendo al primo turno del main draw la beniamina di casa Katie Boulter, numero 60 WTA. Altro che pressione del debutto in uno Slam: 6-4 6-2 in poco più di un’ora con 7 ace e zero palle break concesse. Per la classe 2008 azzurra si tratta della prima vittoria in carriera in un Major. Grazie a questo risultato, Grant si assicura il debutto tra le prime 150 del mondo e si avvicina sempre di più alla top 100. Inoltre guai a smettere di sognare: al secondo turno eccome se potrà dire la sua contro la vincente del match tra Talia Gibson e Marie Bouzkova.