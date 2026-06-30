Paolini al secondo turno di Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini sembrava destinata a salutare anzitempo il torneo di Wimbledon, invece si è inventata una sensazionale rimonta contro la qualificata statunitense Robin Montgomery e si è regalata l'accesso al secondo turno. 0-6 6-4 7-5 il punteggio in favore dell'azzurra, più volte a un passo dal baratro ma bravissima a non mollare e a spuntarla alla distanza. Paolini ha dunque ritrovato vittoria e buone sensazioni e ora può sperare di fare strada nel torneo in cui nel 2024 riuscì a spingersi fino in finale.