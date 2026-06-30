Paolini al secondo turno di Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jasmine Paolini sembrava destinata a salutare anzitempo il torneo di Wimbledon, invece si è inventata una sensazionale rimonta contro la qualificata statunitense Robin Montgomery e si è regalata l'accesso al secondo turno. 0-6 6-4 7-5 il punteggio in favore dell'azzurra, più volte a un passo dal baratro ma bravissima a non mollare e a spuntarla alla distanza. Paolini ha dunque ritrovato vittoria e buone sensazioni e ora può sperare di fare strada nel torneo in cui nel 2024 riuscì a spingersi fino in finale.
Paolini al secondo turno, data e orario
La sfida con protagonista Jasmine Paolini, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio con orario e campo ancora da definire.
Paolini, avversaria e precedenti
Jasmine se la vedrà contro la vincente del match tra la russa Iryna Shymanovich - qualificata, numero 215 WTA - e la svizzera Viktorija Golubic, n. 62 del mondo. L'azzurra è in svantaggio per 3-1 nei confronti diretti contro Golubic, mentre non ha mai affrontato in carriera Shymanovich.
Dove vedere il match di Paolini in tv
Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.
Wimbledon, il montepremi femminile
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510