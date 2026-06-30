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martedì 30 giugno 2026
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Paolini al secondo turno di Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine ha ottenuto un'incredibile vittoria in rimonta all'esordio: ecco quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno sui prati londinesi
2 min
TagsJasmine PaoliniWimbledon

Jasmine Paolini sembrava destinata a salutare anzitempo il torneo di Wimbledon, invece si è inventata una sensazionale rimonta contro la qualificata statunitense Robin Montgomery e si è regalata l'accesso al secondo turno. 0-6 6-4 7-5 il punteggio in favore dell'azzurra, più volte a un passo dal baratro ma bravissima a non mollare e a spuntarla alla distanza. Paolini ha dunque ritrovato vittoria e buone sensazioni e ora può sperare di fare strada nel torneo in cui nel 2024 riuscì a spingersi fino in finale.

Paolini al secondo turno, data e orario

La sfida con protagonista Jasmine Paolini, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio con orario e campo ancora da definire.

Paolini, avversaria e precedenti

Jasmine se la vedrà contro la vincente del match tra la russa Iryna Shymanovich - qualificata, numero 215 WTA - e la svizzera Viktorija Golubic, n. 62 del mondo. L'azzurra è in svantaggio per 3-1 nei confronti diretti contro Golubic, mentre non ha mai affrontato in carriera Shymanovich.

Dove vedere il match di Paolini in tv

Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

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