Berrettini e Cobolli a Wimbledon diretta: segui i match contro Wawrinka e Navone LIVE

Un doppio appuntamento azzurro colora la giornata di Wimbledon. Berrettini e Cobolli scendono in campo quasi in contemporanea rispettivamente contro Wawrinka e Navone. Per entrambi è l'esordio sull'erba londinese dopo la fatica di Sinner al debutto contro Kecmanovic e le eliminazioni di Darderi e Cocciaretto: Matteo dovrebbe essere in piena salute e pronto per l'affascinante sfida contro Wawrinka; Flavio è favorito contro l'argentino Navone. Segui la diretta di entrambi i match e tutti gli aggiornamenti.

17:48

Wawrinka, contro Berrettini per il tabù Wimbledon

L'erba non è la superficie preferita di Wawrinka visto che l’unico Slam in cui non ha raggiunto la semifinale (e che non ha mai vinto) è proprio questo. Per chi vince tra lo svizzero e Berrettini al 2° turno ci sarebbe il vincente di Collignon o Fils.

17:31

Si allunga l'attesa per Berrettini e Cobolli

Berrettini non scenderà in campo prima delle 18:15, dopo il match Boisson-Rybakina, al monento sull'1-1 al terzo set. Cobolli-Navone, invece, quarto match in programma sul campo 2, non inizierà prima delle 19:30.

17:18

Tocca a Berrettini e Cobolli cambiare marcia

Il day 1 di Wimbledon è stato sotto gli standard a cui gli Slam hanno recentemente abituato il tennis azzurro, anche se già alla vigilia eravamo stati messi in guardia. "Dopo l’operazione non mi sentivo ancora pronto per giocare cinque set", il commento di Darderi alla sconfitta contro Quinn, fresco finalista di Maiorca. L’avventura si è dunque chiusa con il ko per 7-6(7) 7-5 6-2. Sulla lunga distanza non è stata aiutata dal problema al ginocchio Cocciaretto, che si è arresa a Wang con lo score di 6-3 2-6 6-2: "Nel terzo set ho avuto un calo e ho finito male il match. Sto scegliendo di giocare sopra il dolore ma non ero al 100%". Berrettini e Cobolli sperano di partire col piede giusto.

17:02

Non solo Berrettini e Cobolli

Non solo Matteo e Flavio. È in corso la partita di Sonego contro Etcheverry, mentre al femminile Jasmine Paolini ha battuto in rimonta Montgomery, recentemente campionessa al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. Successo all’esordio Slam anche per Grant contro la tennista di casa Boulter.

16:48

Quando e dove vedere Berrettini e Cobolli

La sfida tra Berrettini e Wawrinka non inizierà prima delle 17:45, mentre la partita di Cobolli non comincerà prima delle 19:00. Appuntamento per entrambi gli incontri su Sky, che li trasmetterà in diretta tv e streaming.

Wimbledon (Londra)