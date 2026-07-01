Sinner-Borges diretta Wimbledon: segui la sfida di Jannik al secondo turno. Tennis oggi LIVE

Sinner cerca nuove risposte nel match di oggi (mercoledì 1 luglio) contro il portoghese Nuno Borges, secondo turno a Wimbledon. L'esordio contro Kecmanovic ha costretto Jannik, in difficoltà e sottotono, al quinto set. Questa volta, il numero uno del mondo vuole miglioramenti e una prova più netta. Se, a un anno dallo storico trionfo ai Championships, l’impatto con il Centrale può essere stato condizionato dalla straordinarietà di un momento al quale neanche Sinner è rimasto indifferente, oggi ci sono tutti i presupposti perché le cose vadano diversamente. Segui la partita e tutti gli aggiornamenti in diretta.