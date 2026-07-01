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mercoledì 1 luglio 2026
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Non iniziato7/1/2026, ore 12:40
Jannik Sinner Ranking: 1
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Nuno Borges Ranking: 48

Sinner-Borges diretta Wimbledon: segui la sfida di Jannik al secondo turno. Tennis oggi LIVE

Il numero uno al mondo in campo contro il portoghese nella sua seconda partita del torneo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagssinnerWimbledonTennis
Aggiorna

Sinner cerca nuove risposte nel match di oggi (mercoledì 1 luglio) contro il portoghese Nuno Borges, secondo turno a Wimbledon. L'esordio contro Kecmanovic ha costretto Jannik, in difficoltà e sottotono, al quinto set. Questa volta, il numero uno del mondo vuole miglioramenti e una prova più netta. Se, a un anno dallo storico trionfo ai Championships, l’impatto con il Centrale può essere stato condizionato dalla straordinarietà di un momento al quale neanche Sinner è rimasto indifferente, oggi ci sono tutti i presupposti perché le cose vadano diversamente. Segui la partita e tutti gli aggiornamenti in diretta.

13:55

Borges sfida Sinner: ecco come il portoghese arriva al match contro il numero uno al mondo

Il classe 1997, 48° giocatore del ranking Atp, si presenta al complicato match con l'azzurro reduce dal comodo successo all'esordio con lo statunitense Boyer, sconfitto 6-3, 7-5, 7-5 dopo due ore di match. Un buon momento per Nuno che, una settimana fa, ha centrato anche la semifinale del torneo 250 di Maiorca, battuto in due set da un altro americano, Ethan Quinn.

13:45

Sinner e la macchia di sangue sulle scarpe per una vescica: Wimbledon si tinge di rosso

L'azzurro soffre di un problema al piede durante il quarto set della sfida d'esordio contro Kecmanovic

13:35

Sinner, che numeri: Jannik eguaglia Pietrangeli

Il numero uno al mondo continua a stupire: non solo ha vinto 12 degli ultimi 13 match disputati a Wimbledon (ultimo ko con Medvedev ai quarti nel 2024) ma, con il successo maturato all'esordio contro Kecmanovic, Jannik è riuscito a eguagliare Nicola Pietrangeli diventando così il giocatore italiano con più vittorie nei tornei Slam (94).

13:25

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALE – €2.086.255

VITTORIA – €4.172.510

13:15

I precedenti tra Sinner e Borges

C'è un solo precedente tra Sinner e Borges e risale al 2022, a Sofia. In quell'occasione Jannik vinse nei sedicesimi di finale 6-3, 6-4.

13:15

Dove vedere in tv Sinner-Borges

La sfida tra Sinner e Borges è fissata alle 14:30: ecco qui dove vedere il match in tv e streaming.

Centre Court, Wimbledon (Londra)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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