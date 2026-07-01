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Zverev ci crede: "Ecco su quale campo potrei battere Sinner e Alcaraz!"

Il numero tre del mondo ha iniziato la sua avventura a Wimbledon con il successo al primo turno su Alexander Blockx in quattro set
1 min
Tagsalexander zverevjannik sinnerCarlos Alcaraz

Dopo aver conquistato il primo titolo Slam della sua carriera al Roland Garros, Alexander Zverev proverà a ripetersi anche a Wimbledon. Il numero tre del mondo ha iniziato la sua avventura ai Championships con il successo in quattro set contro Alexander Blockx e avrà come primo obiettivo quello di migliorare il suo massimo risultato nel terzo Slam della stagione, dove non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale. "Sono contento - le parole di Zverev dopo il successo all'esordio -. In realtà è stata una partita molto simile a quella dell'anno scorso (contro Rinderknech), ma con un risultato migliore per me. Ovviamente sono felice di aver superato il primo turno e di essere ancora in corsa nel torneo".

Zverev su Sinner e Alcaraz

Il tedesco ha poi spiegato: "Sceglierei un campo in cemento veloce per battere Sinner e Alcaraz. Contro i migliori, compresi Carlos e Jannik. Contro Jannik sarebbe comunque molto difficile su un cemento rapido. Dipende da chi ho di fronte. Se fosse Carlos, senza dubbio sceglierei il cemento veloce. Se fosse Jannik, forse la terra battuta, anche se quest'anno mi ha già battuto due volte".

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