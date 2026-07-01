Zverev ci crede: "Ecco su quale campo potrei battere Sinner e Alcaraz!"

Dopo aver conquistato il primo titolo Slam della sua carriera al Roland Garros, Alexander Zverev proverà a ripetersi anche a Wimbledon. Il numero tre del mondo ha iniziato la sua avventura ai Championships con il successo in quattro set contro Alexander Blockx e avrà come primo obiettivo quello di migliorare il suo massimo risultato nel terzo Slam della stagione, dove non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale. "Sono contento - le parole di Zverev dopo il successo all'esordio -. In realtà è stata una partita molto simile a quella dell'anno scorso (contro Rinderknech), ma con un risultato migliore per me. Ovviamente sono felice di aver superato il primo turno e di essere ancora in corsa nel torneo".