Alcaraz stupisce tutti, in vacanza a Procida con il nuovo look: capelli lunghi e ricci, quasi irriconoscibile

Carlos Alcaraz continua la sua riabilitazione dopo l'infortunio al polso destro rimediato in occasione dell' Atp 500 di Barcellona che lo ha costretto a restare lontano dai campi per diversi mesi e a rinunciare, oltre al Roland Garros , anche a Wimbledon . L'obiettivo dello spagnolo è quello di tornare in campo agli US Open e gli ultimi allenamenti lasciano ben sperare. Tra tanto lavoro, Carlos si è concesso anche qualche giorno di vacanza in Italia con un look che ha già fatto il giro dei social.

Alcaraz a Procida con un nuovo look

Alcaraz non è nuovo ad un cambio di look. Dalla testa completamente rasata al biondo platino fino all'ultimo taglio: capelli lunghi e ricci. A testimoniarlo, la pagina social ufficiale del Ristorante Il Pescatore di Procida, dove Carlos è stato ospite per una sera. "Abbiamo avuto il piacere di dare il benvenuto a Carlos Alcaraz al Ristorante Il Pescatore durante la sua visita nell'incantevole isola di Procida - si legge -. Grazie per aver scelto di cenare da noi. Ti auguriamo un continuo successo dentro e fuori dal campo e non vediamo l'ora di darti nuovamente il benvenuto ogni volta che tornerai a Procida".