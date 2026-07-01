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mercoledì 1 luglio 2026
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Cobolli-Duckworth, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista romano, nona testa di serie del tabellone, ha iniziato la sua corsa ai Championships con il successo su Mariano Navone
2 min
TagsFlavio CobolliWimbledon

Flavio Cobolli stacca il pass per il secondo turno di Wimbledon. Il romano, testa di serie numero 9 del tabellone, che lo scorso anno si spinse fino ai quarti di finale, ha iniziato la sua avventura sull'erba dell'All England Club con il successo ottenuto su Mariano Navone con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-3 7-6(8) dopo tre ore e mezza di battaglia e un'interruzione per oscurità nella serata di martedì. Al prossimo turno, il numero 10 del mondo se la vedrà con l'australiano James Duckworth, che ha invece eliminato Tallon Griekspoor.

Cobolli-Duckworth, data e orario

La sfida tra Cobolli e Duckworth, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Duckworth

Sono due i precedenti tra Cobolli e Duckworth ed è 1-1 il conto dei confronti diretti. L'australiano ha avuto la meglio nell'ultimo incrocio, andato in scena ai quarti di finale del torneo di Almaty lo scorso anno.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

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