Sinner-Brooksby, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sin​​​​​​​n​​​​​​​er è al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, prima testa di serie del tabellone, dopo il successo all'esordio su Miomir Kecmanovic in cinque set, ha avuto vita decisamente più facile contro Nuno Borges, avversario contro il quale si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4. Prosegue dunque la difesa del titolo dell'azzurro, che al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby, che ha invece eliminato la testa di serie n​​​​​​​umero 31 del tabellon​​​​​​​e Ignacio Buse.