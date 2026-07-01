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mercoledì 1 luglio 2026
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Sinner-Brooksby, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo prosegue la sua difesa del titolo ai Championships grazie al successo in tre set sul portoghese Nuno Borges
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Jannik Sin​​​​​​​n​​​​​​​er è al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, prima testa di serie del tabellone, dopo il successo all'esordio su Miomir Kecmanovic in cinque set, ha avuto vita decisamente più facile contro Nuno Borges, avversario contro il quale si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4. Prosegue dunque la difesa del titolo dell'azzurro, che al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby, che ha invece eliminato la testa di serie n​​​​​​​umero 31 del tabellon​​​​​​​e Ignacio Buse.

Sinner-Brooksby, data e orario

La sfida tra Sinner e Brooksby, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma venerdì 3 luglio sul Centre Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Brooksby

Sinner ha vinto l'unico precedente con Brooksby che risale alla semifinale del torneo di Washington del 2021: 7-6(2) 6-1 il punteggio in favore dell'azzurro.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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