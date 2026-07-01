Sinner-Brooksby, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner è al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, prima testa di serie del tabellone, dopo il successo all'esordio su Miomir Kecmanovic in cinque set, ha avuto vita decisamente più facile contro Nuno Borges, avversario contro il quale si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4. Prosegue dunque la difesa del titolo dell'azzurro, che al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby, che ha invece eliminato la testa di serie numero 31 del tabellone Ignacio Buse.
Sinner-Brooksby, data e orario
La sfida tra Sinner e Brooksby, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma venerdì 3 luglio sul Centre Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Brooksby
Sinner ha vinto l'unico precedente con Brooksby che risale alla semifinale del torneo di Washington del 2021: 7-6(2) 6-1 il punteggio in favore dell'azzurro.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510