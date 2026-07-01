Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 1 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e i motivi del malore a Parigi: "Ora so cosa mi è successo. Potrebbe succedere di nuovo"

Le parole in conferenza stampa del numero uno al mondo dopo il successo in tre set su Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, detentore del titolo ai Championships, ha superato in tre set Nuno Borges dimostrando di essere decisamente in crescita rispetto all'esordio con Miomir Kecmanovic. "Oggi tutti e due abbiamo servito bene - le parole di Sinner in conferenza stampa -. Serviva una concentrazione alta, perché se vai sotto di un break è difficile recuperare. La prima partita era diversa, c'erano più scambi, c'erano più errori. Oggi sentivo di essere meglio nello scambio. So anche io che non è la miglior partita, ma era importante usare meno energie possibile e sono riuscito a farlo". 

 Sinner torna sull'episodio di Parigi

Jannik ha poi avuto modo di tornare anche sul malore accusato al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo: "Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo". E sul prossimo avversario, che sarà Jenson Broosky, ha aggiunto: "Sono cinque anni che non giochiamo contro, siamo entrambi giocatori diversi. Vedremo come andrà. Sarà un match diverso da quello di oggi". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

Da non perdere

Le Wta Finals cambiano sedeSinner al terzo turno a Wimbledon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS