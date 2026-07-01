Sinner e i motivi del malore a Parigi: "Ora so cosa mi è successo. Potrebbe succedere di nuovo"

Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon . Il numero uno al mondo, detentore del titolo ai Championships , ha superato in tre set Nuno Borges dimostrando di essere decisamente in crescita rispetto all'esordio con Miomir Kecmanovic . "Oggi tutti e due abbiamo servito bene - le parole di Sinner in conferenza stampa -. Serviva una concentrazione alta, perché se vai sotto di un break è difficile recuperare. La prima partita era diversa, c'erano più scambi, c'erano più errori. Oggi sentivo di essere meglio nello scambio. So anche io che non è la miglior partita, ma era importante usare meno energie possibile e sono riuscito a farlo".

Sinner torna sull'episodio di Parigi

Jannik ha poi avuto modo di tornare anche sul malore accusato al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo: "Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo". E sul prossimo avversario, che sarà Jenson Broosky, ha aggiunto: "Sono cinque anni che non giochiamo contro, siamo entrambi giocatori diversi. Vedremo come andrà. Sarà un match diverso da quello di oggi".