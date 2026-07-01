Sinner e i motivi del malore a Parigi: "Ora so cosa mi è successo. Potrebbe succedere di nuovo"
Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, detentore del titolo ai Championships, ha superato in tre set Nuno Borges dimostrando di essere decisamente in crescita rispetto all'esordio con Miomir Kecmanovic. "Oggi tutti e due abbiamo servito bene - le parole di Sinner in conferenza stampa -. Serviva una concentrazione alta, perché se vai sotto di un break è difficile recuperare. La prima partita era diversa, c'erano più scambi, c'erano più errori. Oggi sentivo di essere meglio nello scambio. So anche io che non è la miglior partita, ma era importante usare meno energie possibile e sono riuscito a farlo".
Sinner torna sull'episodio di Parigi
Jannik ha poi avuto modo di tornare anche sul malore accusato al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo: "Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo". E sul prossimo avversario, che sarà Jenson Broosky, ha aggiunto: "Sono cinque anni che non giochiamo contro, siamo entrambi giocatori diversi. Vedremo come andrà. Sarà un match diverso da quello di oggi".