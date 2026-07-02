Mai visto a Wimbledon: chiede una fetta di pane durante il match, poi crolla

Momento decisamente insolito sui campi di Wimbledon 2026 . Durante il match di secondo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, lo statunitense Learner Tien , testa di serie numero 16, ha sorpreso tutti chiedendo una semplice fetta di pane in cassetta durante uno dei cambi di campo. Una richiesta fuori dagli schemi, che pochi minuti dopo ha lasciato spazio alla preoccupazione. Il giovane ha infatti iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco ed è stato costretto a richiedere l'intervento dello staff medico. Nonostante l'evidente malessere, Tien ha stretto i denti ed è riuscito a portare a termine l'incontro, cedendo però a Fucsovics con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 6-3.

Tien chiede del pane a Wimbledon e finisce male

Le difficoltà fisiche di Tien hanno spianato la strada a un Marton Fucsovics particolarmente solido, bravo a sfruttare il calo dell'avversario nei momenti decisivi. Il tennista ungherese ha così conquistato il pass per il terzo turno dello Slam londinese, dove lo attende una sfida di alto livello contro Alejandro Davidovich Fokina. L'episodio della fetta di pane resta uno dei più curiosi di questa edizione di Wimbledon: una scelta alimentare decisamente inusuale durante un incontro, seguita da un improvviso problema gastrointestinale che ha inevitabilmente condizionato la prestazione di Tien. Dopo il match il tennista è finito in ospedale, dove ha trascorso tutta la notte per degli accertamenti.

Come sta ora Learner Tien

Il malore accusato a Wimbledon sembra essere già un lontano ricordo per Learner Tien. A rassicurare tifosi e addetti ai lavori ci ha pensato il diretto interessato che, poche ore dopo la sconfitta, ha condiviso sui social una foto mentre si concedeva un ricco pasto a base di hamburger, patatine fritte e bibite. Un'immagine che lascia intendere come i problemi allo stomaco siano stati completamente superati. Archiviata la parentesi sull'erba, Tien tornerà ora negli Stati Uniti per preparare la stagione sul cemento, la superficie che meglio si adatta al suo gioco. Dopo alcune settimane al di sotto delle aspettative, il classe 2005 resta uno dei giovani più attesi del circuito e potrebbe rappresentare una delle grandi sorprese della seconda parte del 2025, con i Masters 1000 americani e soprattutto gli US Open pronti a offrirgli l'occasione del riscatto.