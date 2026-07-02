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Non iniziato7/2/2026, ore 1:45:
James Duckworth Ranking: 79
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Flavio Cobolli Ranking: 10

Cobolli-Duckworth diretta Wimbledon: segui la sfida di Flavio al secondo turno. Tennis oggi LIVE

Dopo il successo in due giorni contro Navone, il numero 10 del ranking mondiale affronta il tennista australiano: cronaca e aggiornamenti in tempo reale
1 min
TagsCobolliWimbledonTennis
Aggiorna

Dopo un debutto non facile contro Navone, complicato anche dall'interruzione del match per l'oscurità, Flavio Cobolli torna in campo per il secondo turno a Wimbledon. La testa di serie numero 9 del tabellone, che lo scorso anno si spinse fino ai quarti di finale, sfida l'australiano James Duckworth, che ha eliminato Tallon Griekspoor all'esordio, con in palio un posto al terzo turno. Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:05

Cobolli aspetta la fine del match femminile

Cobolli sfiderà Duckworth sul Campo 3 dell'All England Club, ma deve aspettare la fine del match femminile tra Eala e Joint, al momento al secondo set. Momenti di attesa e preparazione per il tennista romano.

15:00

Cobolli-Duckworth al secondo turno di Wimbledon

Il tennista romano, nona testa di serie del tabellone, continua la sua corsa nel Grand Slam inglese dopo il successo su Mariano Navone. Aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

Wimbledon (Londra) - Campo 3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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Duckworth-Cobolli

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