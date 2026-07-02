Wimbledon, Tyra Grant si ferma al secondo turno: sconfitta in due set contro Bouzkova

Dopo quattro vittorie sui prati londinesi, per Tyra Grant è arrivata una battuta d'arreso. Partita dalle qualificazioni, che ha superato con grande brillantezza , la diciottenne azzurra aveva anche passato un turno nel main draw, battendo in due set Katie Boulter . A mettere fine alla sua corsa a Wimbledon è stata la ceca Marie Bouzkova , ventuntesima testa di serie, che nel match di secondo turno ha avuto la meglio per 7-5 6-3 in poco più di un'ora e mezza . Giornata no per Grant, poco aiutata soprattutto dal servizio; ben 11 doppi falli e solamente il 47% di prime in campo. Nonostante l'eliminazione, Tyra può sorridere eccome guardando a quello che è stato il suo primo Wimbledon: non solo perché si è regalata il debutto nel main draw di uno Slam ma anche perché, al primo torneo su erba tra le professioniste, ha dimostrato di avere la stoffa per poter fare molto bene.

Il racconto del match

A partire meglio è stata Tyra, capace di ottenere un break già nel terzo gioco per poi consolidarlo e issarsi sul 3-1. Tanti rimpianti invece per come ha dilapidato il vantaggio: avanti 40-0 nel sesto game, ha perso cinque punti consecutivi ed è stata raggiunta dalla rivale. Il set è proseguito punto a punto, ma proprio quando il tie-break sembrava intravedersi all'orizzonte, Bouzkova ha conquistato il break decisivo e chiuso 7-5. Nel secondo parziale è stata la ceca a mettere la testa avanti per prima, portandosi sul 2-0. Grant è stata tuttavia bravissima a non lasciar scappare l'avversaria, piazzando l'immediato contro break. Ancora una volta, purtroppo, l'italiana si è sciolta proprio sul più bello: ha perso la battuta nell'ottavo gioco e non ha sfruttato due chance di break nel game seguente. Risultato? 6-3 Bouzkova e game, set, match.