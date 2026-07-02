Berrettini-Fils diretta Wimbedon: segui la sfida di Matteo al secondo turno. Tennis oggi

Torna in campo Matteo Berrettini , che per il secondo turno di Wimbledon se la vedrà con il talentino francese Arthur Fils . Il romano, reduce dal ritiro per infortunio ai quarti di finale del Roland Garros , si è ripresentato sull'erba inglese, che lo vide grande protagonista, piegando l'eterno Wawrinka in quattro set tiratissimi, terminati tutti al tie-break. Il francesino invece, anche lui al rientro dopo l'infortunio patito a Roma, si è sbarazzato in tre set del belga Collignon. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

15:52

Fils in tre set su Collignon

Fils si è ripresentato alla grande dopo il lungo stop, travolgendo in tre set il belga Collignon per 7-5, 6-1, 6-3.

15:45

Berrettini, che battaglia con Wawrinka

La vittoria di Berrettini su Wawrinka al primo turno ha riscosso più clamore per la scena dell'asciugamano che per una vittoria caparbia, che fornisce ottime indicazioni sulla tenuta mentale e fisica del romano, impostosi dopo quattro set finiti tutti al tie-break.

15:30

Berrettini e Fils a Wimbledon da 'convalescenti'

Sia Berrettini che Fils si presentano a Wimbledon dopo i due rispettivi infortuni, arrivati per il romano al Roland Garros e per il francese agli Internazionali d'Italia: nonostante il primo turno passato, sarebbero ancora da considerare 'convalescenti' se non altro sotto il profilo della prestazione agonistica.

15:20

Si parte dopo Pliskova-Swiatek

Il match che precede Berrettini-Fils vede in campo la ceca Pliskova e la polacca Swiatek, che ha vinto il primo set in appena 25 minuti e che ora insegue un break di svantaggio in avvio del secondo parziale.

15:05

Berrettini-Fils, come seguirla in tv

Matteo Berrettini e Arthur Fils si sfidano nel secondo turno di Wimbledon. Promette spettacolo il match in programma sui prati di Church Road che mette di fronte un ex finalista del torneo e uno dei giovani più promettenti del circuito. Ecco come seguirlo in tv

All England Club - Wimbledon