Wimbledon 2026: eleganza total white e grandi ambizioni per Lotto Sport Italia

Dopo i successi sulla terra battuta, Lotto Sport Italia è pronta a calcare i campi in erba più celebri del mondo per l’edizione 2026 del Torneo di Wimbledon. Il brand trevigiano, da sempre sinonimo di stile e performance nel circuito internazionale, si presenta ai nastri di partenza dei Championships con una nutrita rappresentanza di più di 30 atleti nei tabelloni di singolare e doppio, maschili e femminili, tra qualificazioni e main draw.

C’è grande attesa per i protagonisti del team Lotto, a partire dal beniamino di casa Julian Cash, chiamato a difendere il titolo nel doppio maschile conquistato sui campi di Church Road lo scorso anno. Riflettori puntati anche sulla coppia formata da Henry Patten e Harri Heliövaara, attuali numero 1 del ranking mondiale di doppio e pronti a lottare per un’altra finale Slam dopo l'ottimo percorso al Roland Garros. Per quanto riguarda i singolari, il ventiduenne peruviano Ignacio Buse, reduce dalla straordinaria conquista dell’ATP 500 di Amburgo, è pronto a mettersi alla prova anche sui prati inglesi.

Per l'appuntamento londinese, Lotto supporterà la sua squadra con esclusivi outfit total white: una collezione progettata per rispondere allo storico dress code del torneo, celebrando il perfetto equilibrio tra performance, eleganza e tradizione che da sempre contraddistingue Wimbledon.