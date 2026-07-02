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giovedì 2 luglio 2026
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Cobolli-Khachanov, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Altra vittoria conquistata sui prati londinesi da Flavio, atteso ora da una testa di serie: quello che c'è da sapere sul suo prossimo match
2 min
TagsFlavio Cobollikaren khachanovWimbledon

 

Il tennis italiano ha calato il poker a Wimbledon. Dopo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, anche Flavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno. Lo ha fatto senza brillare, ma portando a casa un match tutt'altro che agevole contro l'australiano James Duckworth, capace di strappargli un set e di tenerlo in campo per tre ore. Il suo prossimo avversario sarà il russo Karen Khachanov, anche lui capace di spingersi fino ai quarti di finale lo scorso anno. Quest'ultimo è reduce da una comoda vittoria in tre set ai danni di Yannick Hanfmann dopo che all'esordio aveva superato Billy Harris e non sarà affatto un cliente comodo.

Cobolli-Khachanov, data e orario

La sfida tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma sabato 4 luglio con orario e campo ancora da definire.

Cobolli-Khachanov, i precedenti

L'unico confronto diretto tra i due è andato in scena nel 2024, sulla terra di Madrid: vinse il russo in due set.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon vengono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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