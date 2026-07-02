Wimbledon, Paolini torna al terzo turno: battuta in due set Golubic

Jasmine Paolini concede il bis in quest'edizione di Wimbledon . Dopo il trionfo in rimonta al debutto contro Robin Montgomery , la tennista italiana ha sconfitto per 7-6 6-4 l'elvetica Viktorija Golubic (numero 62 del mondo) in un'ora e quaranta minuti di gioco. Vittoria molto importante per Jas, che arrivava a Londra con tante incognite - soprattutto dal punto di vista fisico - ma è apparsa in crescendo. Ovviamente non è ancora al meglio e anche nel match di secondo turno non ha espresso il suo miglior tennis, tuttavia è riuscita quantomeno a rispettare il suo status di tredicesima testa di serie e può guardare con ottimismo al futuro. La sua prossima avversaria sarà la greca Maria Sakkari , contro cui è in svantaggio per 3-2 nei precedenti e che ha battuto al super tie-break Kamilla Rakhimova. Così facendo, ha impedito un remake della sfida di secondo turno dello scorso anno, in cui Paolini subì una sconfitta a sorpresa. Per la toscana, finalista in questo torneo nel 2024, è intanto già un bel traguardo aver raggiunto il terzo turno sui prati di Church Road per la seconda volta in carriera.

La cronaca della partita

Il match è cominciato subito in salita per Paolini, che ha perso la battuta al primo tentativo e ha dovuto inseguire fin dall'inizio. Pur essendo stata in svantaggio di un break in tre occasioni, Jasmine è stata brava a non demordere e a ribattere colpo su colpo. Nel decimo gioco ha avuto due set point, non riuscendo però a sfruttarli. Nel tie-break è stata invece impeccabile: ha dominato per 7-0 e si è portata un set dal passaggio del turno. Paolini è stata poi brava ad approfittare dell'inerzia dalla sua parte volando sul 2-0 in avvio di secondo parziale, guadagnandosi anche una chance di doppio break. Un momento di distrazione le è però risultato fatale e in un batter d'occhio è stata raggiunta nel punteggio dall'avversaria. Il copione ha rischiato di ripetersi dopo il break ottenuto nel settimo game, ma Jasmine non si è disunita quando si è fatta rimontare da 40-0 a 40-40 nel gioco seguente e, seppur col brivido finale, ha chiuso 6-4.