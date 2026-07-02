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giovedì 2 luglio 2026
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Paolini-Sakkari, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si preannuncia entusiasmante il match che mette di fronte Jasmine e la greca: in palio un posto nella seconda settimana dello Slam londinese
2 min
TagsJasmine Paolinimaria sakkariWimbledon

Non solo il poker nel tabellone maschile. Il tennis italiano ha motivi per sorridere anche dando uno sguardo al main draw femminile di Wimbledon. Jasmine Paolini si è infatti qualificata per il terzo turno grazie al successo per 7-6 6-4 ai danni della svizzera Viktorija Golubic. Vittoria tutt'altro che scontata per la giocatrice toscana, a un passo dall'eliminazione all'esordio contro Robin Montgomery ma brava a salire di livello. Nel prossimo impegno se la vedrà contro la greca Maria Sakkari, ex top 5 scivolata al numero 43 del mondo che a Wimbledon non ha mai superato lo scoglio del terzo turno: la quinta volta sarà quella buona oppure sarà Paolini a raggiungere per la seconda volta in carriera gli ottavi nello Slam londinese, dopo la finale del 2024?

Paolini-Sakkari, data e orario

La sfida tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma sabato 4 luglio con orario e campo ancora da definire.

Paolini-Sakkari, i precedenti

La greca è avanti 3-2 nei confronti diretti e ha anche conquistato l'unico andato in scena nel 2026, a Doha. Le due non si sono però mai affrontate sull'erba.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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