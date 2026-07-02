Paolini-Sakkari, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non solo il poker nel tabellone maschile. Il tennis italiano ha motivi per sorridere anche dando uno sguardo al main draw femminile di Wimbledon . Jasmine Paolini si è infatti qualificata per il terzo turno grazie al successo per 7-6 6-4 ai danni della svizzera Viktorija Golubic . Vittoria tutt'altro che scontata per la giocatrice toscana, a un passo dall'eliminazione all'esordio contro Robin Montgomery ma brava a salire di livello. Nel prossimo impegno se la vedrà contro la greca Maria Sakkari , ex top 5 scivolata al numero 43 del mondo che a Wimbledon non ha mai superato lo scoglio del terzo turno: la quinta volta sarà quella buona oppure sarà Paolini a raggiungere per la seconda volta in carriera gli ottavi nello Slam londinese, dopo la finale del 2024?

Paolini-Sakkari, data e orario

La sfida tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma sabato 4 luglio con orario e campo ancora da definire.

Paolini-Sakkari, i precedenti

La greca è avanti 3-2 nei confronti diretti e ha anche conquistato l'unico andato in scena nel 2026, a Doha. Le due non si sono però mai affrontate sull'erba.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510