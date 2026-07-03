Kate Middleton a Wimbledon 2026 con il microfono nascosto, svelato il problema della Principessa

La presenza di Kate Middleton a Wimbledon 2026 non è passata inosservata. Non solo per il ritorno a sorpresa all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma anche per un piccolo dispositivo nascosto sotto il blazer che ha scatenato curiosità e speculazioni sui social. C'è chi ha parlato di un progetto televisivo segreto e chi ha immaginato registrazioni riservate. La spiegazione, però, sembra essere molto più semplice.

Il microfono di Kate Middleton a Wimbledon 2026

Giovedì 2 luglio Kate Middleton ha fatto una comparsa inattesa a Wimbledon, anticipando quella che tradizionalmente è la sua presenza durante la finale femminile del torneo. La Principessa ha trascorso parte della giornata incontrando gli appassionati in coda all'ingresso e i giovani dello Shine Camera Club, prima di accomodarsi nel Royal Box per assistere all'incontro tra il britannico Arthur Fery e il finlandese Otto Virtanen. Per l'occasione ha scelto un look diverso dal solito: al posto del classico abito estivo ha sfoggiato un elegante tailleur pantalone blu firmato Gabriela Hearst, completato da décolleté nude di Ralph Lauren, una borsa Anya Hindmarch e orecchini bicolore con lapislazzuli e pietra di luna. A catturare l'attenzione, però, è stato soprattutto un piccolo dispositivo nero fissato all'interno del blazer. Alcuni utenti sui social hanno subito notato la presenza di un microfono wireless, dando il via a numerose ipotesi sul suo utilizzo.

Le ipotesi sul microfono della Principessa del Galles

Il dispositivo, identificato da diversi osservatori come un microfono wireless DJI, ha alimentato le teorie più disparate. C'è chi ha immaginato che Kate stesse lavorando a un documentario, chi ha ipotizzato riprese destinate a un progetto della famiglia reale e chi, più semplicemente, ha suggerito che potesse ricevere indicazioni dal proprio staff durante gli impegni pubblici. L'ipotesi più plausibile resta però quella legata all'organizzazione e alla sicurezza. Un sistema audio discreto consentirebbe infatti alla Principessa di comunicare con il proprio team senza interrompere gli incontri con il pubblico, soprattutto durante eventi molto affollati come Wimbledon. Non si tratta inoltre della prima volta che Kate viene fotografata con un dispositivo simile. I fan più attenti avevano già notato un piccolo microfono fissato allo zaino durante la recente sfida che l'ha vista affrontare le tre montagne simbolo di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di 24 ore.

La voce di Kate Middleton

Oltre alle esigenze organizzative, potrebbe esserci anche una motivazione personale. In passato Kate ha raccontato di avere una voce particolarmente bassa e di sentirsi spesso invitare a parlare più forte durante gli eventi pubblici. Lo aveva ammesso anche in occasione di un ricevimento dedicato al centenario della nascita della regina Elisabetta, spiegando di trovare impegnativi gli incontri con molte persone proprio perché il suo tono di voce è molto sommesso. L'utilizzo di un microfono discreto potrebbe quindi aiutarla a essere ascoltata con maggiore facilità durante gli impegni ufficiali, senza dover modificare il proprio stile comunicativo, da sempre considerato misurato e riservato. La visita a Wimbledon arriva al termine di una settimana particolarmente intensa per la moglie del Principe William. Dopo aver completato la sfida delle tre vette britanniche - Ben Nevis in Scozia, Scafell Pike in Inghilterra e Yr Wyddfa (Snowdon) in Galles - Kate ha ripreso gli impegni istituzionali al Castello di Windsor prima di concedersi una giornata sui campi in erba più celebri del tennis mondiale, confermando ancora una volta il suo forte legame con Wimbledon.