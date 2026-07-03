Sinner-Mochizuki, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la quinta volta in carriera, Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimana a Wimbledon, egugliando il record di Nicola Pietrangeli come tennista italiano con più presenze agli ottavi sui prati di Church Road. L'ha fatto grazie al successo in tre set ai danni dell'americano Jenson Brooksby, numero 81 ATP. Non ha avuto particolari difficoltà il numero uno al mondo, capace di imporsi per 6-4 6-3 6-4 in due ore e 13 minuti di gioco. In quello che sarà l'ottavo di finale Slam numero 20 della sua carriera se la vedrà contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e vincitore a sorpresa in quattro set contro Rafa Jodar. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik; attenzione però al nipponico, ex numero 1 al mondo junior e campione del torneo riservato ai più giovani nel 2019.