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venerdì 3 luglio 2026
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Sinner-Mochizuki, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'azzurro ha sconfitto in tre set Brooksby e raggiunto la seconda settimana: prosegue la difesa del titolo sull'erba londinese
3 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Per la quinta volta in carriera, Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimana a Wimbledon, egugliando il record di Nicola Pietrangeli come tennista italiano con più presenze agli ottavi sui prati di Church Road. L'ha fatto grazie al successo in tre set ai danni dell'americano Jenson Brooksby, numero 81 ATP. Non ha avuto particolari difficoltà il numero uno al mondo, capace di imporsi per 6-4 6-3 6-4 in due ore e 13 minuti di gioco. In quello che sarà l'ottavo di finale Slam numero 20 della sua carriera se la vedrà contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e vincitore a sorpresa in quattro set contro Rafa Jodar. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik; attenzione però al nipponico, ex numero 1 al mondo junior e campione del torneo riservato ai più giovani nel 2019.

Sinner-Mochizuki, data e orario

La sfida con protagonisti Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki, valida per gli ottavi di Wimbledon, è in programma domenica 5 luglio. Andrà in scena su uno dei campi principali - il Centrale oppure l'1 - con orario ancora da comunicare.

Sinner-Mochizuki, i precedenti

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Quello che andrà in scena sui prati di Church Road sarà il loro primo confronto diretto in assoluto.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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