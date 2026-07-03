Mochizuki rivela come pensa di poter battere Sinner: "Ma forse mi distruggerà e basta..."

Sembrava tutto apparecchiato per la seconda sfida in carriera tra Jannik Sinner e Rafa Jodar, invece negli ottavi di finale di Wimbledon l'avversario dell'azzurro sarà Shintaro Mochizuki. Numero 151 del mondo, il giapponese classe 2003 ha vinto ben sei match in quest'edizione dello Slam londinese tra qualificazioni e main draw. Il più prestigioso è stato proprio quello ai danni di Jodar, superato in tre set sotto gli occhi della connazionale Naomi Osaka. Indubbiamente si tratta di una sorpresa visto che a livello Slam Mochizuki non si era mai particolarmente distinto, tuttavia non di uno shock perché in fin dei conti è un ex numero uno al mondo junior che l'erba la conosce bene, avendo trionfato nel torneo juniores di Wimbledon nel 2019. Sinner partirà comunque nettamente favorito, ma il tennista nipponico non parte battuto. Intervenuto in conferenza stampa, ha svelato cosa intende fare contro il numero uno al mondo.