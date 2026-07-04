Berrettini e Sonego diretta Wimbledon: le partite contro Dimitrov e Fritz LIVE

Tanta Italia oggi in campo a Wimbledon . Dopo Cobolli, il terzo turno propone due partite molto interessanti sull'erba di Londra: Sonego-Fritz e Berrettini-Dimitrov. Lorenzo si è messo alla spalle lo stop dopo l' Australian Open a causa di un infortunio al polso e vuole stupire contro la statunitense, nettamente favorito a palla ferma. Matteo , invece, da numero 51 del mondo, insegue il dodicesimo ottavo di finale in uno Slam, ma deve mettere sotto il bulgaro Dimitrov , ex numero 3, che adesso è scivolato alla posizione numero 146 . Segui le partite in diretta sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

17:50

Berrettini-Dimitrov, i precedenti

1-1 i confronti diretti, entrambi risalenti al 2019: Matteo ha vinto sul cemento indoor di Vienna, Grigor sulla terra battuta di Monte-Carlo.

17:40

Dove vedere le partite di Berrettini e Sonego in tv e in streaming

Tutti i match di Wimbledon sono visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

17:30

Berrettini e Sonego in campo a Wimbledon: le info sui match

Matteo e Lorenzo scendono in campo oggi, sabato 4 luglio, per il terzo turno dello Slam londinese: Matteo sfida il bulgaro Dimitrov sul Centrale (dopo Eala-Swiatek e Anisimova-Keys), Lorenzo affronta invece lo statunitense Fritz sul Campo 2 (dopo Navarro-Kostyuk e Cobolli-Khachanov).

17:20

Berrettini in cerca di conferme

Wimbledon torna a regalare soddisfazioni al tennista romano. Finalista nel 2021, Matteo quest'anno ha raggiunto il terzo turno grazie a due splendide vittorie in quattro set prima contro Stan Wawrinka, piegato in quattro tie-break e poi contro Arthur Fils: 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 il punteggio di un match durato poco meno di tre ore.

17:10

Sonego per la storia

Lorenzo ha davanti un traguardo importante: battendo Fritz, diventerebbe il quarto italiano di sempre a raggiungere almeno tre volte gli ottavi di finale nel singolare maschile di Wimbledon. Di fronte, però, avrà il secondo giocatore più titolato sull’erba tra quelli ancora in attività.

Londra