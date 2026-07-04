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sabato 4 luglio 2026
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Paolini-Eala, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine ha sconfitto nettamente la greca Sakkari e si è qualificata per la seconda settimana dello Slam londinese
2 min
TagsJasmine PaoliniWimbledon

Prosegue il cammino a Wimbledon di Jasmine Paolini, che al terzo turno ha ottenuto una netta vittoria ai danni della greca Maria Sakkari. 6-1 6-2 il punteggio con cui la numero uno d'Italia si è imposta in un'ora e sei minuti, sfoderando una delle migliori prestazioni del 2026 e ritrovando la seconda settimana nello Slam londinese, che mancava dal 2024, anno in cui si spinse fino in finale. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato per una giocatrice che aveva inaugurato il torneo subendo un 6-0 dalla qualificata Robin Montgomery e che all'esordio era a un passo dall'eliminazione. Ora invece può sognare in grande, anche perché da questo lato di tabellone non c'è nessuna giocatrice davvero imbattibile. Negli ottavi affronterà la filippina Alexandra Eala, ventinovesima testa di serie, reduce da un successo in due set ai danni della campionessa in carica Iga Swiatek.

Paolini-Eala, data e orario

La sfida tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma lunedì 6 luglio. Campo e orario non sono stati ancora ufficializzati.

Paolini-Eala, i precedenti

Eala ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sul cemento del WTA 1000 di Dubai, per 6-1 7-6.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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