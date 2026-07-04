Prosegue il cammino a Wimbledon di Jasmine Paolini, che al terzo turno ha ottenuto una netta vittoria ai danni della greca Maria Sakkari. 6-1 6-2 il punteggio con cui la numero uno d'Italia si è imposta in un'ora e sei minuti, sfoderando una delle migliori prestazioni del 2026 e ritrovando la seconda settimana nello Slam londinese, che mancava dal 2024, anno in cui si spinse fino in finale. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato per una giocatrice che aveva inaugurato il torneo subendo un 6-0 dalla qualificata Robin Montgomery e che all'esordio era a un passo dall'eliminazione. Ora invece può sognare in grande, anche perché da questo lato di tabellone non c'è nessuna giocatrice davvero imbattibile. Negli ottavi affronterà la filippina Alexandra Eala, ventinovesima testa di serie, reduce da un successo in due set ai danni della campionessa in carica Iga Swiatek.