Paolini-Eala, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Prosegue il cammino a Wimbledon di Jasmine Paolini, che al terzo turno ha ottenuto una netta vittoria ai danni della greca Maria Sakkari. 6-1 6-2 il punteggio con cui la numero uno d'Italia si è imposta in un'ora e sei minuti, sfoderando una delle migliori prestazioni del 2026 e ritrovando la seconda settimana nello Slam londinese, che mancava dal 2024, anno in cui si spinse fino in finale. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato per una giocatrice che aveva inaugurato il torneo subendo un 6-0 dalla qualificata Robin Montgomery e che all'esordio era a un passo dall'eliminazione. Ora invece può sognare in grande, anche perché da questo lato di tabellone non c'è nessuna giocatrice davvero imbattibile. Negli ottavi affronterà la filippina Alexandra Eala, ventinovesima testa di serie, reduce da un successo in due set ai danni della campionessa in carica Iga Swiatek.
Paolini-Eala, data e orario
La sfida tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma lunedì 6 luglio. Campo e orario non sono stati ancora ufficializzati.
Paolini-Eala, i precedenti
Eala ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sul cemento del WTA 1000 di Dubai, per 6-1 7-6.
Dove vedere il match in tv
Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.
Wimbledon, il montepremi femminile
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510