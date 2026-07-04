Cobolli-de Minaur, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli se la vedrà contro Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon . L'azzurro ha ottenuto un'incredibile vittoria contro Karen Khachanov , maturata dopo cinque set e quattro ore di gioco. Il 6-0 iniziale non lasciava presagire nulla di buono, tuttavia il numero 10 del mondo ha saputo reagire ed è riuscito a emergere alla distanza, ottenendo la prima vittoria in carriera contro il russo. L'asticella continua ad alzarsi poiché sul suo cammino trova ora un top 10 come l'australiano Alex de Minaur, capace di raggiungere i quarti nello Slam londinese nel 2024. Anche Cobolli vanta però un quarto a Wimbledon , centrato lo scorso anno, e potrà senz'altro dire la sua.

Cobolli-de Minaur, data e orario

La sfida tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma lunedì 6 luglio con orario e campo ancora da definire.

Cobolli-de Minaur, i precedenti

Entrambi i confronti diretti hanno visto prevalere l'australiano, ma risalgono al 2024. Flavio fu nettamente sconfitto all'Australian Open, mentre fu costretto al ritiro in quel di Vienna. I due non si sono mai sfidati lontano dal cemento.

Dove vedere il match di Cobolli in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510