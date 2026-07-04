Cobolli-de Minaur, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli se la vedrà contro Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. L'azzurro ha ottenuto un'incredibile vittoria contro Karen Khachanov, maturata dopo cinque set e quattro ore di gioco. Il 6-0 iniziale non lasciava presagire nulla di buono, tuttavia il numero 10 del mondo ha saputo reagire ed è riuscito a emergere alla distanza, ottenendo la prima vittoria in carriera contro il russo. L'asticella continua ad alzarsi poiché sul suo cammino trova ora un top 10 come l'australiano Alex de Minaur, capace di raggiungere i quarti nello Slam londinese nel 2024. Anche Cobolli vanta però un quarto a Wimbledon, centrato lo scorso anno, e potrà senz'altro dire la sua.
Cobolli-de Minaur, data e orario
La sfida tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma lunedì 6 luglio con orario e campo ancora da definire.
Cobolli-de Minaur, i precedenti
Entrambi i confronti diretti hanno visto prevalere l'australiano, ma risalgono al 2024. Flavio fu nettamente sconfitto all'Australian Open, mentre fu costretto al ritiro in quel di Vienna. I due non si sono mai sfidati lontano dal cemento.
Dove vedere il match di Cobolli in tv
Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510