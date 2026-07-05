Djokovic-Safiullin diretta Wimbledon: segui il match di Novak agli ottavi. Tennis oggi LIVE

Novak Djokovic è pronto a riprendersi la scena a Wimbledon 2026. Oggi (domenica 5 luglio) il serbo affronta il russo Roman Safiullin agli ottavi di finale dello Slam di Londra. In palio, dunque, c'è il pass per i quarti di finale. Il match andrà in scena sul Centre Court e aprirà il programma della giornata. Djokovic ha raggiunto gli ottavi eliminando nell’ordine Paul, Wu, Tsitsipas e Rinderknech , mentre Safiullin, partito dalle qualificazioni, ha sorpreso tutti superando uno dopo l'altro McCabe, Coppejans, Kym, Rublev, Van de Zandschulp e Fonseca. Segui la partita in diretta.

15:11

Safiullin vola sul 5-2 nel primo set!

Con il suo terzo ace un Safiullin ora in totale fiducia frustra i tentativi di controbreak da parte di Djokovic e vola sul 5-2, ipotecando il primo set!

15:06

Break di Safiullin!

Passaggio a vuoto di Djokovic, che perde a zero il servizio e regala a Safiullin il break del 4-2!

15:02

Safiullin 'avvisa' Djokovic: 3-2

Il russo replica immediatamente al servizio a zero di Djokovic, chiudendo il suo turno di battuta senza lasciare punti al serbo e riportandosi avanti nel primo set.

15:00

Gioco a zero per Djokovic: 2-2

Dopo i primi due break, situazione on serve tra Safiullin e Djokovic, che risponde al russo vncendo a zero il game del 2-2.

14:57

Safiullin si porta avanti su Djokovic nel primo set

Tiene il servizio a quindici Safiullin, che si porta per la prima volta in vantaggio su Djokovic dopo i rispettivi break.

14:54

Immediato controbreak per Safiullin!

Si torna in parità in questo avvio di primo set: game ancora combattuto, con Safiullin che risponde prontamente al break di Djokovic, strappandogli il servizio ai vantaggi.

14:47

Si parte con il break di Djokovic!

Si parte con Safiullin al servizio e arriva subito il break di Djokovic, che prende da subito in mano il game e indirizza già il primo set.

14:43

Si partirà con Safiullin al servizio

Riscaldamento quasi concluso, a breve il via al match tra Safiullin e Djokovic, sarà il russo a servire per primo.

14:36

Giocatori in campo tra gli applausi

Djokovic e Safiullin sono entrati in campo ora, tra gli applausi del centrale di Wimbledon.

14:34

Leggero ritardo sull'inizio dell'incontro

Djokovic e Safiullin si stanno ancora riscaldando nella pancia del centrale: tra poco entreranno in campo negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon.

14:26

Il clima a Londra

C'è un clima estivo con nuvole alternate a sole a Wimbledon in questo momento: la temperatura è sui 29°C.

14:13

Safiullin, l'anti Novak

Il russo Roman Safiullin ha quasi 29 anni, attualmente è numero 132 del mondo, ma ha come miglior ranking il 36° posto del gennaio 2024. In carriera non ha mai vinto tornei Atp del circuito maggiore. Nel suo palmares invece ci sono 8 tornei Challenger e 19 ITF che ne fanno un ex giovane prodigio, che però non ha mantenuto le promesse anche a causa di tanti problemi fisici.

13:59

Il look di Nole a Londra

13:51

Djokovic chiede una rivoluzione nel tennis

Il serbo ha parlato dei problemi di questo sport durante Wimbledon e avanzato delle idee. APPROFONDISCI

13:44

Djokovic è il re di Londra

Nole ha vinto sette volte Wimbledon nel corso della sua carriera: oggi chiede strada al russo per provare a tornare sul trono

13:41

I precedenti: comanda Nole

Djokovic e Safiullin si sono affrontati già tre volte: il serbo ha sempre vinto gli scontri diretti e conduce 3-0

13:38

Djokovic-Safiullin, orario e tv

La partita è in programma alle ore 14.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport

Londra