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domenica 5 luglio 2026
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Non iniziato7/5/2026, ore 5:50:
Jannik Sinner Ranking: 1
0
0
Shintaro Mochizuki Ranking: 151

Sinner-Mochizuki diretta Wimbledon: segui il match di Jannik agli ottavi. Tennis oggi LIVE

Il numero uno del mondo, campione in carica sull'erba dello Slam londinese, va a caccia dei quarti contro il qualificato giapponese: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsWimbledonsinnerLIVE
Aggiorna

Torna in scena Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon dove il 24enne azzurro, numero uno del mondo e campione in carica nello Slam londinese, sfida negli ottavi il 23enne giapponese Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) che è passato dalle qualificazioni e oggi (5 luglio) si ritroverà 'catapultato' sul Centrale. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

18:39

Mochizuki, la vittoria a Wimbledon nel 2019

Il giapponese Mochizuki, avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, si è già imposto in questa manifestazione. Nel 2019 portò infatti a casa il torneo Wimbledon Junior, al termine di una cavalcata esaltante. Nel turno precedente ha sconfitto Jodar. 

18:31

Sinner-Mochizuchi: orario e dove vederla in tv e in streaming

L'ottavo tra Sinner e Mochizuki è il terzo in programma oggi sul Centrale di Wimbledon, preceduto da quello tra Djokovic e Safiullin e da quello femminile tra Sabalenka e Osaka. La sfida tra l'azzurro e il giapponese sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Londra (Inghilterra)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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