Sinner-Mochizuki diretta Wimbledon: segui il match di Jannik agli ottavi. Tennis oggi LIVE

Torna in scena Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon dove il 24enne azzurro, numero uno del mondo e campione in carica nello Slam londinese, sfida negli ottavi il 23enne giapponese Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) che è passato dalle qualificazioni e oggi (5 luglio) si ritroverà 'catapultato' sul Centrale . Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

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Mochizuki, la vittoria a Wimbledon nel 2019

Il giapponese Mochizuki, avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, si è già imposto in questa manifestazione. Nel 2019 portò infatti a casa il torneo Wimbledon Junior, al termine di una cavalcata esaltante. Nel turno precedente ha sconfitto Jodar.

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Sinner-Mochizuchi: orario e dove vederla in tv e in streaming

L'ottavo tra Sinner e Mochizuki è il terzo in programma oggi sul Centrale di Wimbledon, preceduto da quello tra Djokovic e Safiullin e da quello femminile tra Sabalenka e Osaka. La sfida tra l'azzurro e il giapponese sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Londra (Inghilterra)