La battuta di Safiullin sul nome di Djokovic prima di entrare in campo a Wimbledon: "Sei ovunque!"

Novak Djokovic e Roma Safiullin aprono il programma della prima giornata di ottavi di finale sul Centre Court di Wimbledon . Il serbo, oltre all'accesso ai quarti, cerca la vittoria numero 106 della sua carriera ai Championships che gli regalerebbe il sorpasso su Roger Federer nella classifica dei giocatori con più partite vinte sull'erba dell' All England Club . L'ennesimo incredibile record di un campione senza tempo, che si è reso protagonista anche di un simpatico siparietto con Safiullin a pochi minuti dal match.

Il siparietto tra Safiullin e Djokovic

Prima dell’ingresso in campo, Safiullin si è lasciato andare ad un simpatico commento nei confronti di Djokovic, 24 volte campione Slam e 7 volte vincitore a Wimbledon. "Il tuo nome è dappertutto" - le parole del russo, che ha sottolineato la ripetuta presenza di Djokovic nell'albo d'oro del torneo. "Sono in giro da qualche anno" - la replica di Djokovic che ha prontamente risposto al complimento del suo avversario.